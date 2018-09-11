Дело Кочаряна и Хачатурова: секретный разговор глав спецслужб Армении «слили» в сеть – АУДИО

В интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

Кто и каким образом «слил» разговор руководителей двух силовых ведомств в сеть, еще предстоит выяснить. Запись появилась на интернет-ресурсе газеты «168 часов».

Ванецян и Хачатрян в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года, повлекших за собой гибель 10 человек.

Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана «инструкция» во что бы ни стало посадить Кочаряна. Затем переходят к Хачатурову. Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ ни в коем случае нельзя трогать, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией.

В свою очередь Сасун Хачатрян просит Артура Ванецяна переговорить по этому вопросу с премьер-министром Пашиняном. Во время второго звонка Ванецян сообщает Хачатряну, что Пашинян дал «добро» на арест Юрия Хачатурова.

СНБ и ССС Армении пока не отреагировали на телефонный разговор, появившийся в сети.

А.А.