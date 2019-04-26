Растет товарооборот между Азербайджаном и Мексикой

За последние годы наблюдается рост товарооборота между Азербайджаном и Мексикой.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

По его словам, в 2018 году товарооборот между странами составил 28 млн долларов, что является показателем сотрудничества между предпринимателями двух стран.

«Из Мексики в Азербайджан в основном импортируют трубы для нефтяного сектора, туристические автомобили, оборудование для видео и звукозаписи. Из Азербайджана в Мексику – минеральные масла и другую продукцию», - сказал он.

Он также указал на рост турпотока между двумя странами. «Так в 2018 году Мексику из Азербайджана посетили 506 человек, а Азербайджан – 622 гражданина Мексики», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.