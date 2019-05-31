Путин присвоил аэропорту Сургута имя Фармана Салманова

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Сургута имя выдающегося азербайджанского геолога-нефтяника Фармана Салманова.

Глава России подписал указ о присвоении более чем 40 российским аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, сообщает ТАСС.

В частности, московскому аэропорту Внуково присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово - имя ученого Михаила Ломоносова, Шереметьево - поэта Александра Пушкина. В честь другого поэта - Михаила Лермонтова - назван аэропорт Минеральных Вод, аэропорт Симферополя получил имя художника Айвазовского, воронежский - имя Петра I.

Фарман Гурбан оглы Салманов - самый результативный геолог в мировой истории, участвовавший в открытии гигантских и крупных месторождений нефти и газа. Под его руководством были достигнуты максимальные объёмы буровых работ и прироста запасов нефти и газа. Он один из наиболее известных в мире практиков-геологов.

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Ф.Багирова