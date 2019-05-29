Президент УЕФА: «Баку показал прекрасный пример гостеприимства, а Мхитаряну были предоставлены все необходимые гарантии безопасности»

Сегодня в Баку прошло заседание Исполнительного комитета УЕФА.

Как сообщает 1news.az, после заседания состоялась пресс-конференция с участием президента УЕФА Александера Чеферина.

В начале мероприятия президент УЕФА рассказал о важных решениях, которые были приняты на заседании Исполкома.

Далее Александр Чеферин ответил на вопросы журналистов. В частности, он отметил, что Баку полностью готов к финалу. «Не хочу ничего сглазить. Все организовано на самом высоком уровне. Баку показал прекрасный пример гостеприимства. Уровень организации высокий. После завершения финала смогу дать более полный комментарий».

Президента УЕФА в очередной раз спросили про трудности логистики, на что он ответил, что каждая страна, являющаяся членом союза, имеет право принять финал. «Очень много вопросов по поводу логистики. Но надо понимать, что из Баку добраться до Лондона или Дублина так же тяжело, как и в обратном направлении. Футбол объединяет людей. Конечно, будет проще поехать на финал в Лондон или Рим, чем в Баку, Бильбао или Бухарест, Но это вовсе не значит, что мы должны отказаться от проведения финалов в этих городах».

Чеферина также спросили про вчерашний случай, когда на Приморском бульваре полицейские остановили двух фанатов «Арсенала», один из которых был в футболе с именем Мхитаряна. Как известно, фанатов сразу же отпустили. «Меня проинформировали о ситуации, но я не знаю всех подробностей. Вчера у нас был ужин, а сегодня заседание Исполкома. Мы также встретились с президентом Азербайджана. Наверное, более подробную информацию я получу позже.

Что касается ситуации с Мхитаряном, то я не буду комментировать армянские СМИ. Могу лишь сказать, что Азербайджан представил все необходимые гарантии безопасности Мхитаряну. Но игрок сам принял решение не ехать в Баку. Это все, что я могу сказать по этой ситуации», - заключил он.

Теймур Максутов