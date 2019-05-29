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Президент Федерации футбола Украины: «Если бы финал Лиги Европы проходил в Лондоне, проблемы были бы те же»

Сегодня в 14:21 ~ 1 минута на чтение 436
Президент Федерации футбола Украины: «Если бы финал Лиги Европы проходил в Лондоне, проблемы были бы те же»

Президент Федерации футбола Украины, член Исполнительного комитета УЕФА Андрей Павелко поделился с 1news.az своим мнением о проведении финала Лиги Европы в Баку.

Сегодня в Баку проходит заседание Исполнительного комитета УЕФА.

«Баку - прекрасный город. Здесь замечательные люди, - приводит 1news.az слова президента ФФУ, - Уверен, что все болельщики получат замечательные эмоции от финального матча. И уверен, что Баку покажет во всем величии все свои возможности и гостепреимство.

Сейчас в преддверии финала Лиги чемпионов много говорят и о проблемах в Мадриде. На любой город выпадает пиковая нагрузка во время еврокубкового финала. Если бы финал Лиги Европы проходил в Лондоне, проблемы были бы те же. Это касается и локации, и гостиниц. Финал - это праздник футбола, который собирает любителей футбола со всего мира. И пиковые нагрузки могут вызвать проблемы. Нельзя сказать, что какой-либо город в мире абсолютно без проблем мог бы принять еврокубковый финал», - сказал он.

Теймур Максутов

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