Правительство ФРГ: «Нагорно-Карабахский регион – неотъемлемая часть Азербайджанской Республики»

Правительство Германии не признает т.н. «нагорно-карабахскую республику» и считает Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему семь районов, которые находятся под контролем вооруженных сил Армении, частью Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в ответе правительства Федеративной Республики Германия на запрос радикальной правой фракции Бундестага на тему «Отношения между Германией и Арменией», в частности и по Нагорному Карабаху.

В заявлении правительства отмечается: «Правительство ФРГ особо подчеркивает, что понятие «отношения Германии и Армении» должно подразумевать отношения между ФРГ и Республикой Армения.

Правительство ФРГ рассматривает Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему семь районов, которые находятся под контролем вооруженных сил Армении, частью Азербайджана. Правительство ФРГ также не признает так называемую «НКР».

На различные пункты запроса, такие как ситуация с правами человека в Нагорном Карабахе, свобода СМИ, меньшинств и др., правительство не ответило, указав, что в заявлении на запрос, сказано все.

В ответе на вопрос: «Как правительство ФРГ оценивает международный правовой статус Нагорного Карабаха?» - подчеркивается: «Нагорно-Карабахский регион – неотъемлемая часть Азербайджанской Республики».

С.А., Э.Т.