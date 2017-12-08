Посол Евросоюза: «ЕС успешно сотрудничает с Азербайджаном в сфере морского транспорта» - ФОТО

Успешно завершен твиннинг-проект «Помощь Государственной морской администрации для повышения ответственности в сфере морского транспорта Азербайджана».

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственной морской администрации (ГМА) АР Турал Мусеибов, основная цель проекта - усиление потенциала ГМА и осуществление соответствующих процедур по пресечению загрязнения морской среды и обеспечению еще большей безопасности мореплавания в Азербайджане, предусмотренных международными конвенциями и законодательством стран Евросоюза.

В церемонии завершения проекта приняли участие заместитель главы ГМА Шахлар Мамедов, глава Делегации Евросоюза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, глава проекта Бенито Нунез Гуинтанилла, советник Фернандо Жуан Колладо Симон, представители Кабинета министров АР, Каспийского морского пароходства, министерств юстиции, экологии, экономики Азербайджана.

Ш.Мамедов в своем выступлении отметил важность работы по приведению азербайджанского законодательства в соответствие с международными стандартами для развития сферы морского транспорта республики и эффективного использования материально-технической базы. Завершенный проект можно оценить как важный шаг в этом направлении.

На мероприятии было особо подчеркнуто, что все поставленные твиннинг-проектом задачи выполнены.

В свою очередь, глава Делегации Евросоюза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас заявил, что ЕС успешно сотрудничает с Азербайджаном в сфере морского транспорта, оказывая поддержку нашей стране, отметил большую роль ГМА в реализации твиннинг-проекта.

На мероприятии говорилось об успешных результатах проверки, проведенной группой экспертного аудита Международной морской организации в Морской администрации АР в мае-июне этого года. По итогам этой проверки Азербайджан был признан одним из лидеров среди 172 стран мира (оставив при этом позади многие страны Европы).

Гости также ознакомились с работой Национального центра дальнего опознавания и слежения ГМА. В завершении мероприятия стороны отметили важность использования Азербайджаном опыта Евросоюза в морской сфере и расширения двустороннего сотрудничества.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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