Украина, Беларусь и Туркменистан заинтересованы в применении опыта Азербайджана в морской сфере – ФОТО

В Лондоне (Великобритания) с 27 ноября по 6 декабря проходила 30-я ассамблея Международной морской организации (IМО).

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственной морской администрации (ГМА) АР Турал Мусеибов, делегацию Азербайджана на мероприятии возглавил руководитель ГМА Гудрат Гурбанов.

На ассамблее были проведены выборы членов Совета IMO на предстоящие 2 года, президента и вице-президента ассамблеи, заслушаны выступления об итогах сессий IMO в 2017 году.

Также на ассамблее был заслушан доклад Гудрата Гурбанова об успешных результатах проверки, проведенной группой экспертного аудита Международной морской организации в Морской администрации АР в мае-июне этого года.

Как подчеркнул Г.Гурбанов, по итогам этой проверки Азербайджан был признан одним из лидеров среди 172 стран мира (оставив при этом позади многие страны Европы).

«Положительные результаты проверки дают основание говорить, что мероприятия в сфере морского транспорта Азербайджана, нормативные правовые акты, контроль над кораблями и их проверка, работа капитанов, организация движения кораблей в территориальных водах Азербайджана и т.д. полностью соответствуют всем требованиям Международной морской организации», - подчеркнул Гудрат Гурбанов в своем выступлении.

Положительные результаты, достигнутые Азербайджаном в морской сфере, позитивные итоги аудиторской проверки привлекли внимание различных стран мира. Так, члены Международной морской организации – Украина и Беларусь – изъявили желание перенять положительный опыт Азербайджана и для этого планируют в ближайшее время направить свои делегации в Баку. Ранее с этой же целью Азербайджан посетила делегация Туркменистана.

На мероприятии также был награжден премией бывший генеральный секретарь IMO Коджи Секимузуя, награду ему вручил нынешний глава Международной морской организации Китак Лим.

Тимур Рзаев, Э.Т.