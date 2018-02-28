Полет на воздушном шаре, или Какой будет видеооткрытка AISEL на «Евровидении-2018» - ФОТО

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» AISEL приняла участие в съемках конкурсных видеооткрыток, прошедших в Португалии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Esctoday.com, представители 43 стран-участниц «Евровидения 2018» снялись в Португалии, где пройдет конкурс в этом году, в видеооткрытках, которые будут транслироваться перед их конкурсными выступлениями.

Ролики с участием конкурсантов покажут миру красоту Португалии – видео с участием AISEL снималось в Монсараш.

«Мне очень повезло, так как моя видеооткрытка снималась в таком необычном месте как Монсараш, где я пролетела на воздушном шаре над самым большим искусственным озером в Европе и бескрайними полями. Признаюсь, что перед полетом я немного боялась. Однако в воздухе страх исчез – мое путешествие было замечательным. Не могу дождаться итогового результата съемки», - отмечает AISEL в интервью Esctoday.com, подчеркивая, что команда, работавшая с ней на съемках, была потрясающей и очень дружелюбной.

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В.Ф, Г.Р.