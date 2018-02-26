AISEL представила проект «Wistfulness» в память о жертвах Ходжалинской трагедии - ВИДЕО

Прошло 26 лет со дня геноцида, учиненного армянами в азербайджанском городе Ходжалы.

«Wistfulness» - мой композиторский проект, созданный в память о жертвах Ходжалинской трагедии. История о зверской расправе над невинными детьми, стариками и женщинами не может оставить равнодушным никого. Я, как и каждый азербайджанец, испытываю сильнейшую боль и негодование при мысли о том, что произошло в ту ночь. Именно эти чувства побудили меня выразить свои эмоции через музыку.

Учитывая нынешнее внимание Европы ко мне, как к представительнице Азербайджана на «Евровидении-2018», я не могла упустить возможность воспользоваться случаем привлечь внимание общественности к этой чудовищной, душераздирающей истории. Несмотря на то, что многие знают меня как певицу, в этом проекте я приняла решение не петь, а выступить в качестве композитора и пианистки, а также привлекла к проекту исполнителя на кяманче и ханенде, тем самым придав произведению национальный колорит и особую скорбь, которую во всей своей полноте может выразить мугам.

Партию кяманчи безукоризненно исполнил народный артист Азербайджанской Республики Фахреддин Дадашов, а партию мугама – талантливый ханенде Вюгар Алиев. Идея видео и съемки принадлежит Азер Джафару. Особая благодарность Азербайджанской национальной консерватории, в частности Фирудину Кулиеву за поддержку и предоставленное место для съемок.

От своего имени и имени всех, кто был задействован в этом проекте, я выражаю глубочайшие соболезнования всему азербайджанскому народу, а также близким и семьям пострадавших», - отмечает представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2018» AISEL в интервью 1news.az, рассказывая о проекте «Wistfulness».

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.