По делу о столкновении автобуса и грузового поезда есть арестованные

По факту столкновения пассажирского автобуса с поездом в поселке Бина арестованы 2 человека, сообщает Report со ссылкой на заявление Бакинской городской прокуратуры.

В сообщении отмечается, что 1 октября в 14:30 в поселке Бина Хазарского района Баку на охраняемом переезде следующий по маршруту №160 пассажирский автобус Daewoo ООО «Айшен Лтд» с государственным номером 10-TG-106, управляемый Ширалиевым Алиханом Алибала оглу, врезался в грузовой поезд.

В результате погибли Дадашзаде Юсиф Таир оглу (2006 года рождения) и Алиев Шакир Панах оглу (1962 года рождения), 40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По факту в Следственном отделе Управления полиции на железнодорожном транспорте возбуждено уголовное дело по статье 263.3. («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по неосторожности, повлекшее за собой смерть двух и более человек») УК АР.

Был проведен осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы, в том числе судмедэкспертиза, судебно-наркологическая, а также судебная экспертиза дорожно-транспортных происшествий, взяты показания свидетелей и проведены необходимые следственные мероприятия.

Решением суда водитель автобуса А.Ширалиев арестован. Ему предъявлено обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса. К следствию в качестве подозреваемого также привлечен диспетчер ООО «Айшен Лтд» Фараджев Мубариз Керим оглу, выпустивший на маршрут в день совершения ДТП водителя автобуса без прохождения соответствующего медобследования. Ему предъявлено обвинение по статье 265-1.3 УК АР. Решением суда он арестован.

Следственные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются.

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