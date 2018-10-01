Страшное ДТП в Баку: Поезд протаранил пассажирский автобус, есть погибший и множество пострадавших - ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

Увеличилось число пострадавших в результате тяжелого ДТП, произошедшего в поселке Бина Хазарского района Баку, где поезд протаранил пассажирский автобус.

Как сообщила 1news.az заместитель руководителя пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафайя Ахмедова, по уточненным данным, в ДТП погиб один человек.

«20 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Из них - 10 мужчин, 7 женщин и 3 ребенка», - заявила С.Ахмедова.

Тимур Рзаев

2018/10/01

15:11

В понедельник днем в поселке Бина Хазарского района Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, водитель пассажирского автобуса «Daewoo» маршрута №160 (госномер 10-TG-106) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся составом. В результате поезд протаранил автобус.

По предварительным данным, сообщенным 1news.az Министерством здравоохранения АР, погибло два пассажира автобуса, 8 пассажиров получили травмы.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, на место происшествия прибыло 10 бригад «Скорой медицинской помощи».

Тимур Рзаев