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Первый канал приступил в Баку к съемкам сериала о Муслиме Магомаеве – ФОТО

Сегодня в 18:38 ~ 1 минута на чтение 242
Первый канал приступил в Баку к съемкам сериала о Муслиме Магомаеве – ФОТО

В столице Азербайджана дан старт съемкам сериала Первого российского канала, посвященного легендарному азербайджанскому исполнителю Муслиму Магомаеву.

Первыми кадрами со съемочной площадки в социальной сети Instagram поделился продюсер Данила Шарапов – режиссером сериала является Олег Асадулин, а роль М.Магомаева, как и сообщалось ранее, сыграет сербский актер Милош Бикович.

Как видно по снимкам, одной из съемочных локаций выбран Ичери шехер.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @danilasharapov

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