Первый канал снимет фильм о Муслиме Магомаеве в Баку: кто сыграет роль легендарного певца? – ФОТО

В октябре в столице Азербайджана будет дан старт съемкам сериала Первого российского канала, посвященного легендарному азербайджанскому исполнителю Муслиму Магомаеву.

О старте съемок сериала в интервью сайту «Москва-Баку» рассказал народный артист Азербайджана EMIN, заявив следующее: «Мы не финансируем этот проект, это проект Первого канала, но мы всячески помогаем и содействуем, участвуем и в сценарии, и в кастинге, и в продюсировании. Изначально я эту идею проговаривал с несколькими каналами, эти каналы все знают, и будет излишним их называть. Для меня было важно сделать одно: выбрать, во-первых, правильного партнера с точки зрения канала, и им оказался Первый канал, а второе – убедиться в том, что команда, которая будет снимать этот фильм, гарантирует нам очень высокое качество.

Для меня это очень личная тема. Поэтому договор, который мы подписали, включает в себя множество нюансов. Продюсерская компания, которая нанята каналом, обязательно должна все согласовывать с Тамарой Ильиничной Синявской, супругой Муслима Магомаева, а также со мной - актеров, кастинг, сценарий, диалоги и чтобы это соответствовало по всем параметрам тому, что мы задумали сделать.

Я полностью участвовал в выборе режиссера и актеров. Как раз сегодня мне прислали варианты отснятого на камеру кастинга актрисы на роль Тамары Ильиничны. Актера, который сыграет Муслима Магометовича, уже утвердили, подробности разглашать не могу, но это потрясающий актер, который похож на своего героя буквально «один в один». Ему великолепно удается образ молодого Муслима Магомаева».

Однако назвать имя актера, который сыграет М.Магомаева, EMIN отказался, заявив, что согласно контракту не может озвучивать данную информацию, и она подлежит разглашению только со стороны Первого канала.

В свою очередь сайт «Москва-Баку» выступает с предположением, что роль легендарного певца исполнит сербский актер Милош Бикович, получивший популярность благодаря сериалу «Отель Элион» и ролям в фильмах «Лёд», «Духless 2» и другим.

«Сценарий написан, было много версий, затем они менялись после общения с Тамарой Ильиничной, которая лично корректирует все реальные события, вспоминает даты, замечает несоответствие в тех моментах, о которых сценаристы просто не могли знать. Например, был ли Муслим Магометович в шляпе на их первом свидании. Словом, есть множество деталей, которые знает только Тамара Ильинична, и она очень подробно принимает участие, и это гарантирует, что будет настоящее, не вымышленное кино. Конечно, кино всегда что-то приукрашивает, где-то преувеличивает, но в целом это будет достоверная история уникального человека. Я и в случае со сценарием пока не могу разглашать подробности, но могу добавить только одно: это будет достаточно неожиданная история с неожиданным завершением», - говорит EMIN в интервью «Москва-Баку», отмечая, что история М.Магомаева будет показана немного с другого ракурса, не так, как мы это привыкли видеть в документальных передачах.

Отметим, что сериал о М.Магомаеве будет состоять из 8 серий – дата премьеры проекта на Первом канале пока не известна.

В.Ф, Г.Р.