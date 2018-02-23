Перекрывается движение по оживленной дороге у станции Бакметрополитена – КАРТА

меньше минуты на чтение

На улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе Баку (у станции метро «Ахмедлы») перекрывается движение автотранспорта.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, в связи с ремонтными работами отрезок улицы М.Хади (от пересечения с улицей Сараево до проспекта Бабека) с вечера субботы, 24 февраля, закрывается на ремонт.

Ремонт планируется завершить в кратчайшие сроки, а пока водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами.

Тимур Рзаев, Э.Т.