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Перекрывается движение по оживленной дороге у станции Бакметрополитена – КАРТА

23 Февраля, 2018 в 14:30 меньше минуты на чтение 567
Перекрывается движение по оживленной дороге у станции Бакметрополитена – КАРТА

На улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе Баку (у станции метро «Ахмедлы») перекрывается движение автотранспорта.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, в связи с ремонтными работами отрезок улицы М.Хади (от пересечения с улицей Сараево до проспекта Бабека) с вечера субботы, 24 февраля, закрывается на ремонт.

Ремонт планируется завершить в кратчайшие сроки, а пока водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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