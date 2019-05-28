1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Патриарх Грузии о ситуации на границе: «Некая сила желает создать серьезные проблемы между Азербайджаном и Грузией»

Сегодня в 19:48 ~ 2 минуты на чтение 89
Патриарх Грузии о ситуации на границе: «Некая сила желает создать серьезные проблемы между Азербайджаном и Грузией»

Илия II-й, Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский выступил с заявлением о ситуации вокруг Кешикчидаг – монастырского комплекса на границе Азербайджана и Грузии.

Как сообщает 1news.az, в заявлении, опубликованном на сайте Грузинской апостольской автокефальной православной церкви, говорится:

«Анализ событий, развивающихся в последнее время в связи с монастырским комплексом Удабно-Мравалмта в Давид-Гареджи, оставляет впечатление, что, используя церковную тематику, некая сила желает создать серьезные проблемы между Азербайджаном и Грузией и для достижения своей цели, к сожалению, находит опору как в одной, так и в другой стране.

Но мы не должны поддаваться на провокации. 

В то время, когда между государствами ведутся переговоры, когда Церковь еще не включилась в обсуждение этих вопросов, когда существует не одна возможность взаимодействия с азербайджанской стороной, когда можно при содействии международных организаций и дружественных стран цивилизованно и справедливо решить проблему, пренебрежение этими ресурсами резкими заявлениями и действиями, противоречат нашим национальным интересам. Думаем, создание очага напряжения должно быть неприемлемым и для азербайджанской стороны.   

Обращаемся ко всем, для кого эта проблема болезненна, что необходимо сохранять спокойствие, проявить больше благоразумия и гражданской ответственности. Особенно призываю к этому духовных лиц и паству.

Также обращаемся к правителям как Грузии, так и Азербайджана провести интенсивные переговоры для установления справедливости, чтобы сохранились и углубились существующие между нашими странами и народами дружественные связи. 

Со своей стороны Грузинская Церковь выражает готовность принять активное участие в этом процессе и надеемся, что обе стороны, милостью Божией, сможем разрешить проблемы.

Вместе с тем, поздравляем правительство и народ Азербайджана с Днем Независимости и желаем мира и благополучия».

Напомним, что ситуация вокруг Кешикчидага обострилась несколько недель назад. Отдельные политические круги в Грузии начали спекулятивно нагнетать напряженность вокруг вопроса определения госграницы между Азербайджаном и Грузией в районе монастыря Кешикчидаг. Хотя на протяжении четверти века на этом участке действует особый режим пересечения границы, позволяющий как грузинам, так и азербайджанцам свободно и беспрепятственно перемещаться по территории монастыря.

Тимур Рзаев

Telegram WhatsApp

89

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net