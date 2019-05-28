Патриарх Грузии о ситуации на границе: «Некая сила желает создать серьезные проблемы между Азербайджаном и Грузией»

Илия II-й, Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский выступил с заявлением о ситуации вокруг Кешикчидаг – монастырского комплекса на границе Азербайджана и Грузии.

Как сообщает 1news.az, в заявлении, опубликованном на сайте Грузинской апостольской автокефальной православной церкви, говорится:

«Анализ событий, развивающихся в последнее время в связи с монастырским комплексом Удабно-Мравалмта в Давид-Гареджи, оставляет впечатление, что, используя церковную тематику, некая сила желает создать серьезные проблемы между Азербайджаном и Грузией и для достижения своей цели, к сожалению, находит опору как в одной, так и в другой стране.

Но мы не должны поддаваться на провокации.

В то время, когда между государствами ведутся переговоры, когда Церковь еще не включилась в обсуждение этих вопросов, когда существует не одна возможность взаимодействия с азербайджанской стороной, когда можно при содействии международных организаций и дружественных стран цивилизованно и справедливо решить проблему, пренебрежение этими ресурсами резкими заявлениями и действиями, противоречат нашим национальным интересам. Думаем, создание очага напряжения должно быть неприемлемым и для азербайджанской стороны.

Обращаемся ко всем, для кого эта проблема болезненна, что необходимо сохранять спокойствие, проявить больше благоразумия и гражданской ответственности. Особенно призываю к этому духовных лиц и паству.

Также обращаемся к правителям как Грузии, так и Азербайджана провести интенсивные переговоры для установления справедливости, чтобы сохранились и углубились существующие между нашими странами и народами дружественные связи.

Со своей стороны Грузинская Церковь выражает готовность принять активное участие в этом процессе и надеемся, что обе стороны, милостью Божией, сможем разрешить проблемы.

Вместе с тем, поздравляем правительство и народ Азербайджана с Днем Независимости и желаем мира и благополучия».

Напомним, что ситуация вокруг Кешикчидага обострилась несколько недель назад. Отдельные политические круги в Грузии начали спекулятивно нагнетать напряженность вокруг вопроса определения госграницы между Азербайджаном и Грузией в районе монастыря Кешикчидаг. Хотя на протяжении четверти века на этом участке действует особый режим пересечения границы, позволяющий как грузинам, так и азербайджанцам свободно и беспрепятственно перемещаться по территории монастыря.

Тимур Рзаев