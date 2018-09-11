Пашинян: Прослушка главы СНБ и Следственной службы - политический саботаж

Глава службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян созовет пресс-конференцию.

Об этом заявил в прямом эфире на Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Спутник Армения».

По его словам, Ванецян представит обстоятельства вокруг прослушки телефонного разговора.

Ранее в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна

«К этим разъяснениям мы еще вернемся. Сейчас я хочу сказать о другом. Кто и зачем это сделал? С какой политической целью?» - заявил Пашинян.

По его словам, разговор начальника Специальной Следственной службы Сасуна Хачатряна и главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна мог быть прослушан с целью политического саботажа.

«Все виновные в убийствах людей 1 марта ответят перед судом. Все, кто грабил, должны будут вернуть награбленное. Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Овик Абрамян, Манвел Григорян, Тарон Маркарян, Гагик Хачатрян. Чиновники разного калибра - все они чувствуют, что настает это время. И они хотят всячески этому помешать», - заявил Пашинян.

Ванецян и Хачатрян в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года, повлекших за собой гибель 10 человек.

Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана «инструкция» во что бы ни стало посадить Кочаряна. Затем переходят к Хачатурову.

Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ ни в коем случае нельзя трогать, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией.

А.А.