Ордухан Теймурхан на защите армян: «Армяне не уничтожают могилы в Карабахе» - ВИДЕО

В социальных сетях распространено видео выступления проживающего в эмиграции в Нидерландах блогера Ордухана Теймурхана, вызвавшее возмущение азербайджанской общественности.

Как сообщает 1news.az, в ходе выступления на одном из мероприятий (место и время не указываются) блогер утверждает, что армяне не уничтожали на оккупированных территориях азербайджанские могилы.

«Армяне не уничтожили могилы, правда, наши мечети, могилы находятся под армянскими козами, свиньями, но они целенаправленно в форме вандализма не разрушали их, и не разрушают», - указал он.

Подобное высказывание блогера вызывает недоумение и непонимание ввиду того, что имеются многочисленные доказательства того, что Армения осуществляет на оккупированных территориях Азербайджана действия, направленные на уничтожение и фальсификацию культурного и исторического наследия. В том числе уничтожаются азербайджанские кладбища, а памятники истории и культуры либо бесследно уничтожаются, либо фальсифицируются под армянские памятники.

Только в Шуше было разрушено более 170 жилых домов и до 160 культурных и исторических памятников, считающихся памятниками архитектуры, осквернены и подверглись вандализму места поклонения и мечети, уничтожено много редких экземпляров рукописей. В их числе - дворец и библиотека Панах хана, Ханский дворец и Караван-сарай, мечети Саатлы, Юхары и Ашагы Гевхарага, Мавзолей Вагифа, дом Натаван и другие памятники.

В целом, с начала карабахского конфликта и армянской оккупации азербайджанских территорий армянскими агрессорами разрушено 1200 историко-архитектурных памятников, разграблено 27 музеев, более ста тысяч экспонатов вывезено в Армению.

На оккупированных территориях армянские оккупанты уничтожили 152 религиозных памятника и 62 мечети, 4,6 миллиона экземпляров книг в 927 библиотеках, в том числе священный Коран и редкие исламские рукописи.

Многие мечети используются армянскими оккупантами как склады и места содержания свиней, что является прямым оскорблением исламской религии.

Ранее председатель Общественного объединения «Организация защиты исторических и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана» Фаик Исмаилов сообщал, что на оккупированных территориях находятся 4550 исторических и культурных памятников, из которых 903 состоят на официальной госрегистрации. Из них 609 – местного значения, 285 – государственного, 13 – международного значения, а 2647 памятников пока не прошли госрегистрацию.

Он отметил, что на оккупированных территориях памятники по своей форме и объему подразделяются на движимые и недвижимые. К движимым памятникам относятся экспонаты, хранящиеся в музеях, архивах, фондах, выставках, частных коллекциях, местах поклонения и т.д. Относящиеся к этой категории сотни тысяч экспонатов из 26 музеев и личного имущества граждан в период оккупации были присвоены армянами, одна часть вывезена на хранение в Армению, а другая - выставлена на аукционах в крупных городах Германии, Франции, России и США либо преподнесена в дар влиятельным людям.

«В настоящее время относительно выжившие исторические памятники на оккупированных территориях относятся к категории недвижимых памятников. Это входящие в археологическую и архитектурную группы здания, строения и сооружения, которые пока существуют на тех местах, где их воздвигли», - сказал Ф.Исмаилов.

Он констатировал, что армяне на оккупированных территориях Азербайджана вокруг уничтоженных ими населенных пунктов, особенно у дорог, близ бывших лечебных центров и домов отдыха, у родников, на местах, где открывается прекрасная панорама на природу, понастроили свои церкви, и установили разных размеров каменные кресты и пропагандируют на весь мир эти земли как исконно армянские.

«Но есть и такая группа исчезнувших памятников архитектуры, которая была разрушена армянами с помощью бронетехники, и все следы пребывания там этих памятников полностью уничтожены. К таким памятникам относятся сооружения, жилища, памятные места, документы и предметы, связанные с жизнью исторических личностей, государственных деятелей и полководцев, Героев Советского Союза, Национальных героев, видных деятелей науки и искусства. Также сюда относятся памятные места, памятники, комплексы и ансамбли, связанные со знаменательным событием в жизни страны, города, села, с азербайджанской наукой, техникой, бытом. Сюда же относятся азербайджанские кладбища, братские могилы и так далее», - сказал Ф.Исмаилов.

Следует отметить, что заявление Ордухана Теймурхана вызвало шквал критики в его адрес, озвученных пользователями социальных сетей.

1news.az

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