Очередной абсурд от преданного друга армян: Затулин в роли экстрасенса

Рупор армян всех времен и режимов, небезызвестный Константин Затулин, оставаясь верным своим принципам преданно служить своим хозяевам, выступил с очередным бредовым заявлением.

Хотя аудитория на постсоветском пространстве давно уже привыкла к его высказываниям, далеким от реальности, с которыми горе-депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы РФ Константин Затулин традиционно выступает ежеквартально, на этот раз он превзошел самого себя.

Затулин решил похвастаться своими новыми способностями ясновидящего. В свои 60 лет он обнаружил у себя редкий дар предвидения будущего. Но в этом мире ничего не дается просто так.

В этом самом будущем он «предвидел крах» Азербайджана, а еще ему показалось, что Азербайджан якобы не совсем честен в отношении России.

Обрадовавшись за своих хозяев-армян такому повороту событий в будущем, Затулин тут же поспешил поделиться этими новостями с одним из российских изданий и тем самым в очередной раз оправдать доверие и отработать полученные от своих господ деньги.

Искать черную кошку

В интервью изданию Затулин вновь выступил с обвинениями в адрес Азербайджана, отметив, что видит «кардинальное» отличие в реальной политике Баку в отношении Москвы от «декларируемой».

Позицию горе-политика, который с подачи своих армянских хозяев постоянно пытается навредить дружественным отношениям между Азербайджаном и Россией, которые за последние годы достигли уровня стратегического партнерства, можно понять.

Видимо, нынешний уровень азербайджано-российских отношений очень сильно раздражает хозяев Затулина, которому просто заказали найти черную кошку там, где ее нет.

А повод для своих очередных нападок на Азербайджан Затулин нашел в высказываниях оппозиционного депутата Милли Меджлиса Гудрата Гасангулиева, который обвинил Россию в оккупации азербайджанских земель, правда, позже заявил, что эти слова ему приписали СМИ.

Да и с каких это пор мнение одного представителя оппозиционной партии считается официальной позицией всего государства? Обвинить руководство страны в том, что совершенно не соответствует действительности, может только Затулин и те, кому он так усердно служит на протяжении долгих лет.

Отношения между Азербайджаном и Россией уже давно перешли рубеж дружественно-партнерских, став стратегическими и союзническими.

Об этом свидетельствует тот факт, что только в сентябре лидеры двух государств дважды встречались и обсуждали перспективы еще большего углубления и развития сотрудничества по всем направлениям.

Точную оценку характеру этих отношений дали в Кремле.

«Между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым сложились партнерские, доверительные отношения, что позволяет им обсуждать самые сложные вопросы», - сказал накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги этих встреч.

По словам официального представителя Кремля, отношения между Россией и Азербайджаном многогранны: «Наши двусторонние отношения очень многогранны, они традиционны, и народы наших двух стран абсолютно братские народы. Нас объединяет общая история, и мы не сомневаемся, что впереди тоже будет совместная история».

«Отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в плоскости стратегического партнерства на основе принципов добрососедства и взаимоуважения. Прошедшие в сентябре две встречи президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина в Сочи и Баку – очередной яркий пример этому», - заявил, в свою очередь, заместитель заведующего отделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Искренний диалог глав государств, который основывается на доверии и дружбе, а также частые встречи имеют особое значение и вес во всестороннем развитии партнерских отношений», - отметил он.

Скорее всего, сосредоточив всю свою политическую деятельность на борьбе с Азербайджаном, сторонник и защитник армянских притязаний на Нагорный Карабаха Затулин реально не видит всего этого, а точнее просто не желает видеть.

Цена услуг «экстрасенса» Затулина

Преданный боец за «великую Армению», интересы которой он обслуживает, любимчик армянских сепаратистов, чтобы хоть как-то оправдать полученные от армянской диаспоры деньги, хвастая своими способностями ясновидящего, заявил, что «предвидит» «развал» Азербайджана в случае возобновления военных действий в Нагорном Карабахе.

Как он считает, если Азербайджан в случае исчерпания всех ресурсов для мирного решения нагорно-карабахского конфликта захочет осуществить свое право освободить оккупированные армянскими вооруженными силами свои территории военным путем, то это может привести к «краху» самой страны».

Затулин считает, что Азербайджан, мол, «не такая сильная и стабильная страна, какой она хочет быть».

Конечно, ему бы очень хотелось, чтобы так было в действительности. Но это – лишь плод его больного воображения, родившийся из желания заработать дополнительные несколько тысяч драмов.

Неужели зампред комитета Госдумы настолько близорук, что не видит мощь и силу Азербайджанской армии, экономическое развитие, существующую стабильность в стране?!

Впрочем, к высказываниям Затулина давно уже не получается серьезно относиться. Его постоянное вмешательство в вопрос армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, несерьезные заявления уже даже не вызывают удивления.

Но ведь хотя бы одно Затулин должен понимать: являясь первым заместителем председателя комитета по делам СНГ Госдумы России, он не имеет права принимать конкретно чью-то сторону в конфликте.

Однако игнорируя данный факт, преданный боец за «великую Армению», пытаясь оправдывать армянскую агрессию в отношении Азербайджана, из-за всех сил старается обострить и без того сложную ситуацию в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.

И это в то время, как после долгой паузы в переговорном процессе по урегулированию конфликта стороны возобновили переговоры на уровне глав МИД, состоялись первые контакты между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. А такие, как Затулин, из кожи вон лезут, чтобы замутить воду, нагнетать обстановку.

К сожалению, в этой «миссии» он не одинок.

Такие, как он давно превратились в инструмент и марионетку в руках армянской диаспоры и карабахского клана в пропаганде, направленной против Азербайджана

Затулин давно не интересен ни российской, ни армянской публике, он просто отрабатывает те деньги, которые получает от армян, снова и снова нападая на Азербайджан, чтобы быть заслужить похвалу в Армении.

С.А.