1news.az
Точка зрения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Очередной абсурд от преданного друга армян: Затулин в роли экстрасенса

Сегодня в 13:31 ~ 6 минут на чтение 362
Очередной абсурд от преданного друга армян: Затулин в роли экстрасенса
Рупор армян всех времен и режимов, небезызвестный Константин Затулин, оставаясь верным своим принципам преданно служить своим хозяевам, выступил с очередным бредовым заявлением.
 
Хотя аудитория на постсоветском пространстве давно уже привыкла к его высказываниям, далеким от реальности, с которыми горе-депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы РФ Константин Затулин традиционно выступает ежеквартально, на этот раз он превзошел самого себя.
 
Затулин решил похвастаться своими новыми способностями ясновидящего. В свои 60 лет он обнаружил у себя редкий дар  предвидения будущего. Но в этом мире ничего не дается просто так.
 
В этом самом будущем он «предвидел крах» Азербайджана, а еще ему показалось, что Азербайджан якобы не совсем честен в отношении России.
 
Обрадовавшись за своих хозяев-армян такому повороту событий в будущем, Затулин тут же поспешил поделиться этими новостями с одним из российских изданий и тем самым в очередной раз оправдать доверие и отработать полученные от своих господ деньги. 
 
Искать черную кошку 
 
В интервью изданию Затулин вновь выступил с обвинениями в адрес Азербайджана, отметив, что видит «кардинальное» отличие в реальной политике Баку в отношении Москвы от «декларируемой».
 
Позицию горе-политика, который с подачи своих  армянских хозяев постоянно пытается навредить дружественным отношениям между Азербайджаном и Россией, которые за последние годы достигли уровня стратегического партнерства, можно понять. 
 
Видимо, нынешний уровень азербайджано-российских отношений очень сильно раздражает хозяев Затулина, которому просто заказали найти черную кошку там, где ее нет. 
 
А повод для своих очередных нападок на Азербайджан Затулин нашел в высказываниях оппозиционного депутата Милли Меджлиса Гудрата Гасангулиева, который обвинил Россию в оккупации азербайджанских земель, правда, позже заявил, что эти слова ему приписали СМИ. 
 
Да и с каких это пор мнение одного представителя оппозиционной партии считается официальной позицией всего государства? Обвинить руководство страны в том, что совершенно не соответствует действительности, может только Затулин и те, кому он так усердно служит на протяжении долгих лет.
 
Отношения между Азербайджаном и Россией уже давно перешли рубеж дружественно-партнерских, став стратегическими и союзническими.
 
Об этом свидетельствует тот факт, что только в сентябре лидеры двух государств дважды встречались и обсуждали перспективы еще большего углубления и развития сотрудничества по всем направлениям. 
 
Точную оценку характеру этих отношений дали в Кремле. 
 
«Между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым сложились партнерские, доверительные отношения, что позволяет им обсуждать самые сложные вопросы», - сказал накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги этих встреч.
 
По словам официального представителя Кремля, отношения между Россией и Азербайджаном многогранны: «Наши двусторонние отношения очень многогранны, они традиционны, и народы наших двух стран абсолютно братские народы. Нас объединяет общая история, и мы не сомневаемся, что впереди тоже будет совместная история».
 
«Отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в плоскости стратегического партнерства на основе принципов добрососедства и взаимоуважения. Прошедшие в сентябре две встречи  президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина в Сочи и Баку – очередной яркий пример этому», - заявил, в свою очередь, заместитель заведующего отделом внешнеполитических вопросов  Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
 
«Искренний диалог глав государств, который основывается на доверии и дружбе, а также частые встречи имеют особое значение и вес во всестороннем развитии партнерских отношений», - отметил он.
 
Скорее всего, сосредоточив всю свою политическую деятельность на борьбе с Азербайджаном, сторонник и защитник армянских притязаний на Нагорный Карабаха Затулин реально не видит всего этого, а точнее просто не желает видеть.
 
Цена услуг «экстрасенса» Затулина 
 
Преданный боец за «великую Армению», интересы которой он обслуживает, любимчик армянских сепаратистов, чтобы хоть как-то оправдать полученные от армянской диаспоры деньги, хвастая своими способностями ясновидящего, заявил, что «предвидит» «развал» Азербайджана в случае возобновления военных действий в Нагорном Карабахе.  
 
Как он считает, если Азербайджан в случае исчерпания  всех ресурсов для мирного решения нагорно-карабахского конфликта захочет осуществить свое право освободить оккупированные армянскими вооруженными силами свои территории военным путем, то это может привести к «краху» самой страны».
 
Затулин считает, что Азербайджан, мол,  «не такая сильная и стабильная страна, какой она хочет быть». 
 
Конечно, ему бы очень хотелось, чтобы так было в действительности.   Но это – лишь плод его больного воображения, родившийся из желания заработать дополнительные несколько тысяч драмов.
 
Неужели   зампред комитета Госдумы настолько  близорук, что не видит  мощь и силу Азербайджанской армии, экономическое развитие, существующую стабильность в стране?! 
 
Впрочем, к высказываниям Затулина давно уже не получается серьезно относиться. Его постоянное вмешательство в вопрос армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, несерьезные заявления уже даже не вызывают удивления.
 
Но ведь хотя бы одно Затулин должен понимать: являясь первым заместителем председателя комитета по делам СНГ Госдумы России,  он не имеет права принимать конкретно чью-то сторону в конфликте.
 
Однако игнорируя данный факт, преданный боец за «великую Армению»,  пытаясь  оправдывать армянскую агрессию в отношении Азербайджана, из-за всех сил  старается обострить и без того сложную ситуацию в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. 
 
И это в то время, как после долгой паузы в переговорном процессе по урегулированию конфликта стороны возобновили переговоры на уровне глав МИД, состоялись первые контакты между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. А такие, как Затулин, из кожи вон лезут, чтобы замутить воду, нагнетать обстановку. 
 
К сожалению, в этой «миссии» он не одинок. 
 
Такие, как он давно превратились в инструмент и марионетку в руках армянской диаспоры и карабахского клана в пропаганде, направленной против Азербайджана
 
Затулин давно не интересен ни российской, ни армянской публике, он просто отрабатывает те деньги, которые получает от армян, снова и снова нападая на Азербайджан, чтобы быть заслужить похвалу в Армении. 
 
С.А.
Telegram WhatsApp

362

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Точка зрения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net