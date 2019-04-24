НСТР выдал лицензию на вещание Real TV

Стали известны результаты объявленного Национальным советом телевидения и радио (НСТР) конкурса на открытие нового общереспубликанского новостного телеканала.

Как сообщает Report, согласно обнародованным на заседании НСТР итогам, победителем конкурса стало действующее в настоящее время ООО «Аналитическо-информационный центр Real» (Real TV).

Таким образом, НСТР предоставил Real TV бессрочную лицензию на наземное вещание.

Отметим, что НСТР объявил конкурс на открытие специализированного (новостного) общереспубликанского телеканала на территории Баку и Абшеронского полуострова на частоте 48 (SD-вещание) и 37 (HD-вещание).

Три кандидата подали документы на конкурс. Это – ООО «Аналитическо-информационный центр Real» (Real TV), ООО «TV Медиа Азербайджан» и ООО «RTV».

А.А.