Нобелевская премия по медицине 2018 присуждена за революционное открытие в борьбе с раком – ФОТО – ВИДЕО

Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2018 год удостоились создатели метода терапии онкологических заболеваний.

Ими являются Джеймс Пи Эллисон и Тасуку Хондзё, сообщается на сайте и в Твиттере Нобелевской премии.

Придуманная ими противораковая терапия основана на методе ингибирования негативных иммунных реакций.

1 октября 2018 г.