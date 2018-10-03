Никол Пашинян: оперативная связь между премьером Армении и президентом Азербайджана не установлена

Официального процесса о членстве Азербайджана в каком-либо статусе в ОДКБ нет, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

«Есть разговоры и публикации. Позиция Армении четкая. Подобные вопросы решаются консенсусом. И, естественно, в существующей военно-политической ситуации бессмысленно даже говорить об этом», - сказал Н.Пашинян в парламенте.

«Армения никогда не согласится, чтобы страна, стреляющая по нашим населенным пунктам, стала членом нашей основной военно-политической организации», - отметил премьер.

Также он добавил, что оперативная связь между премьером Армении и президентом Азербайджана не установлена.

«Работы в этом направлении ведутся. Могу с удовлетворением отметить, что за последние дни ситуация на границе несравнимо более спокойная», - сказал Н.Пашинян в парламенте.

Aysor.am