Новые подробности о первой платной дороге в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги» назвало сроки введения платного проезда по открытой на днях скоростной автомагистрали Баку-Алят-Астара-граница с Ираном.

Как сообщает 1news.az, глава агентства Салех Мамедов заявил, что до конца этого года проезд на участке дороги с 31 по 204 километр станет платным.

«Оплата будет осуществляться с помощью специальных турникетов. Оборудование будет поставлено компанией из Южной Кореи. Мы уже предоставили свои предложения по сумме оплаты. Окончательное решение будет принято Тарифным советом Кабмина и согласовано с Президентом Ильхамом Алиевым», - подчеркнул С. Мамедов.

Отметим, что ныне существующая дорога Баку – Алят – Астара – граница с Ираном имеет протяженность 243 километра. Новая дорога (параллельная старой) короче на 38 километров.

Как ранее заявил 1news.az руководитель пресс-службы Госагенства Анар Наджафли, преимущество новой платной дороги в том, что она намного короче альтернативной и скоростная, на нее нет выездов с придорожных сел.

«Максимально разрешенная скорость на дороге составляет 120 км/час. То есть фактически водители ничего не потеряют на скоростной дороге – плата за нее равноценна бензину, потраченному на объезд по альтернативной дороге. Все полученные деньги будут направлены на поддержание дороги в хорошем состоянии», - подчеркнул А.Наджафли.

Тимур Рзаев

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