Новая трасса Баку-Алят-граница с Ираном стала скоростной

Стала известна скорость движения на новой автомобильной дороге Баку - Алят - Астара - государственная граница с Ираном, открытой на днях.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, максимальная скорость движения автотранспорта на дороге установлена на отметке 120 км в час.

Отметим, что автомобильная дорога Баку - Алят - Астара - государственная граница с Ираном была открыта 18 сентября. Она позволяет быстро и удобно добраться в южные районы Азербайджана и в Исламскую Республику Иран.

Тимур Рзаев, Э.Т.