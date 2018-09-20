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Новая трасса Баку-Алят-граница с Ираном стала скоростной

Сегодня в 13:24 ~ 1 минута на чтение 587
Новая трасса Баку-Алят-граница с Ираном стала скоростной

Стала известна скорость движения на новой автомобильной дороге Баку - Алят - Астара - государственная граница с Ираном, открытой на днях.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, максимальная скорость движения автотранспорта на дороге установлена на отметке 120 км в час.

Отметим, что автомобильная дорога Баку - Алят - Астара - государственная граница с Ираном была открыта 18 сентября. Она позволяет быстро и удобно добраться в южные районы Азербайджана и в Исламскую Республику Иран.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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