Настя Ивлеева опубликовала в Instagram откровенный снимок, снятый в Баку – ФОТО

В столицу Азербайджана прилетела российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, которую называют главной звездой российского Instagram, так как на две ее страницы в этой соцсети подписано более 12.000.000 фолловеров.

Вероятно, что в Баку она прилетела в связи со съемками нового выпуска программы «Орел и решка. Перезагрузка», ведущей которой является с весны 2017 года.

Будучи в Баку, Н.Ивлеева сделала откровенное селфи, которым поделилась в Instagram – на снимке российская звезда соцсетей предстала в нижнем белье.

Нижеприведенная фотография за несколько часов с момента публикации собрала более 363.000 like’ов и множество комментариев, количество которых продолжает расти.

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Главная звезда российского Instagram Настя Ивлеева в Баку – ФОТО

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @nastyaivleeva