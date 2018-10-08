Главная звезда российского Instagram Настя Ивлеева в Баку – ФОТО

В столицу Азербайджана прилетела российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, которую называют главной звездой российского Instagram, так как на две ее страницы в этой соцсети подписано более 12.000.000 фолловеров.

Н.Ивлеева разместила в социальной сети Instagram снимок, сделанный в бакинском аэропорту – фотография была на ура встречена бакинскими поклонниками, гадающими, с какой целью она прибыла в столицу Азербайджана.

Однако сама Н.Ивлеева оставила вопросы поклонников без ответа – не исключено, что в Баку она прилетела в связи со съемками нового выпуска программы «Орел и решка. Перезагрузка», ведущей которой является с весны 2017 года.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @nastyaivleeva