Национальный герой Азербайджана, глава СГБ Мадат Гулиев отмечает юбилей - ФОТО

Сегодня, 27 сентября, Национальный герой Азербайджана, глава Службы государственной безопасности АР, генерал-полковник Мадат Гулиев отмечает свой 60-летний юбилей.

Мадат Газанфар оглу Гулиев родился 27 сентября 1958 года в городе Гянджа.

В 1975 году окончил школу №8. В 1976 году поступил в Азербайджанский государственный институт физической культуры. В 1979 году М.Гулиев стал мастером спорта СССР по дзюдо. В 1980 году окончил институт. В 1980-1982 гг. прошел действительную военную службу в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1982 году работал в обществе «Динамо». С 1983 года он начинает службу в Министерстве внутренних дел Азербайджана. Работал в структурах по борьбе с организованной преступностью и уголовном розыске.

В 1992-1994 гг. занимал должность начальника отдела по борьбе с терроризмом и бандитизмом.

10 декабря 1993 года, несмотря на полученное пулевое ранение, обезвредил вооруженных преступников.

В 1994 году Мадат Гулиев начал работать в региональном отделе Управления по борьбе с организованной преступностью. В 1994-1995 гг. занимал должность начальника Евлахско-Газахского регионального отдела МВД. В результате работы Мадата Гулиева были ликвидированы преступные банды и рэкетирские группировки. В октябре этого же года участвовал в обезвреживании вооруженной преступной группировки.

Указом Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 26 декабря 1995 года полковник полиции Мадат Гулиев был удостоен звания Национального героя Азербайджана. В 1995-1996 гг. занимал должность начальника отдела по борьбе с рэкетом Управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

В 1996-2001 гг. занимал должность замначальника Управления по борьбе с организованной преступностью МВД. В 1997 году М.Гулиев окончил Полицейскую академию МВД АР.

В 2001-2002 гг. был начальником Управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

В 2002-2004 гг. занимал должность начальника Управления по борьбе с наркотиками МВД.

В 2004 году полковник Мадат Гулиев был назначен начальником Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 30 июня 2005 года М.Гулиеву было присвоено звание генерал-майора. Он удостоен наград за особые заслуги в борьбе с преступностью, охране конституционного государственного строя Азербайджанской Республики, участии в задержании находящихся в международном розыске рецидивистов, борьбе с транснациональной организованной преступностью.

В 2006-2011 гг. занимал должность начальника Главного охранного управления МВД.

Распоряжением Президента от 14 февраля 2011 года М.Гулиев был назначен заместителем министра юстиции АР, главой Пенитенциарной службы.

Распоряжением Президента от 20 ноября 2012 года М.Гулиеву было присвоено специальное звание генерал-лейтенанта юстиции.

Распоряжением Президента от 20 октября 2015 года М.Гулиев был назначен первым заместителем министра национальной безопасности.

Распоряжением Президента от 14 декабря 2015 года М.Гулиев был назначен начальником Службы государственной безопасности АР.

Распоряжением Президента от 26 сентября 2018 года начальнику Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Мадату Гулиеву присвоено звание генерал-полковника.

Редакция 1news.az поздравляет Мадата Гулиева с юбилеем, желает ему счастья, здоровья и всего самого наилучшего.

Тимур Рзаев, Э.Т.