Начались масштабные проверки в «Баклифте»

Исполнительная власть Баку после назначения и.о. главы ИВ Эльдара Зейналова начала масштабные проверки в находящемся в ее подчинении Производственном объединении Lifttəmir (более известном как «Баклифт»).

Как сообщает 1news.az, в проверках участвуют до 30 сотрудников ИВ Баку и прикомандированных сотрудников Бакинской городской прокуратуры.

Специально созданная проверочная комиссия изучает финансовые документы ПО.

Отметим, что ряд СМИ распространил информацию о том, что приказом Эльдара Азизова глава ПО Lifttəmir Гудрат Шукюров 3 октября был снят с занимаемой должности. Его имя упоминалось, в частности, в связи с тем, что Г.Шукюров якобы справил дочери свадьбу за 400 тысяч долларов. Сам экс-директор «Баклифта» и его дочь категорически отрицают эту информацию.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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