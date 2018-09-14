МИД РФ рассказал о попытках США влиять на переговоры о статусе Каспия

США и несколько других стран пытались влиять на переговоры о статусе Каспийского моря, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

«Попытки повлиять на переговоры со стороны внерегиональных игроков были на протяжении всех 20 лет переговоров, вплоть до последнего момента», - заявил Братчиков в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, интерес к Каспийскому морю проявляли страны, находящиеся достаточно далеко от этого региона, в том числе за пределами Евразийского континента. Среди таких государств посол назвал США.

Посол выразил надежду, что ратификация Конвенции не затянется.

«Искусственно затягивать процесс ратификации, я думаю, никто не будет. Конвенция - документ сбалансированный и равноправный. Она в полной мере учитывает национальные интересы всех прибрежных стран. Скорейшее ее вступление в силу отвечает потребностям всех сторон», - заявил дипломат.

А.А., Э.Т.