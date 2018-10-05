МИД Азербайджана: Анна Акопян прежде всего должна призвать армянских женщин и матерей воздержаться от направления их детей в Карабах

«Как женщина и мать я лично могу понять выдвижение супругой премьер-министра Армении А.Акопян, исходя из гуманитарных принципов, инициативы «Женщины ради мира».

Главная цель этой инициативы якобы состоит в предотвращении смерти молодых солдат, невинных людей. Тогда необходимо основательно подойти к данной проблеме и ответить на вопрос: «Что делают солдаты Армении на территории Азербайджана?»

Как сообщает 1news.az, об этом сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя инициативу супруги премьер-министра Армении Анны Акопян «Женщины ради мира» и в этом контексте намерение группы женщин из России посетить оккупированный Арменией Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.

«А.Акопян неверно избрала цели для своей гуманитарной миссии, ибо для предотвращения смерти молодых людей она, в первую очередь, должна начать с общественности Армении: призвать Армению прекратить оккупацию земель Азербайджана, а армянских женщин и матерей – воздержаться от направления их детей на оккупированные территории Азербайджана», - сказала Абдуллаева.

«Очевидно, что эта инициатива в её нынешнем виде, особенно в преддверии выборов, рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении. Однако следует принять во внимание, что такие инициативы, прежде всего, попытки под вывеской «гуманитарной миссии» подвигнуть группу женщин из Российской Федерации к совершению визита на оккупированные территории Азербайджана, не согласуются с мандатом России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не служат урегулированию конфликта и не соответствуют духу состоявшегося в Душанбе разговора между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Армении. Этот вопрос будет поднят посольством Азербайджана в Москве перед МИД России», - сказала Лейла Абдуллаева.

С.А., Ф.Б.