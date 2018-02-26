Лейла Юнус стала смеяться и аплодировать, когда ей напомнили про Ходжалы и миллион азербайджанских беженцев - ВИДЕО

В ходе одного из мероприятий, прошедших на днях в ОБСЕ с участием бывшего руководителя «Института мира и демократии» Лейлы Юнус и правозащитника Эмина Гусейнова, произошел курьезный инцидент, вызвавший осуждение азербайджанской общественности.

Как сообщает 1news.az, участвовавшие в работе 17-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ депутаты Милли Меджлиса Эльшад Гасанов, Кямран Набизаде, Таир Миркишили также посетили данное мероприятие.

Когда азербайджанские депутаты обратились к Лейле Юнус с вопросом, почему она не затрагивает в ходе своего выступления вопрос о жертвах геноцида в Ходжалы, о миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, та стала смеяться и аплодировать.

«Вы ничего не сказали про Ходжалы. Миллион азербайджанских граждан страдает от армянской оккупации, а вы, азербайджанцы, ни словом об этом не обмолвились. Смеетесь. Имейте хоть немного совести. Мне стыдно за вас, за то, что вы называете себя демократами. Будьте азербайджанцами хотя бы чуть-чуть», - указали Лейле Юнус, которая продолжала в это время смеяться.

Почему бывший руководитель «Института мира и демократии» посчитала смешным вопрос про миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и о жертвах геноцида в Ходжалы, непонятно.

В ночь на 26 февраля 1992 года армянские отряды наемников при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии напали в Нагорном Карабахе на азербайджанский город Ходжалы.

В ту ночь армянскими бандитами был совершен геноцид против 7-тысячного населения города.

В результате зверств армян 613 жителей Ходжалы были убиты, 487 человек стали инвалидами, 1275 – старики, дети, женщины были подвергнуты унижениям и пыткам в плену. О судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. 106 убитых в Ходжалы – женщины, 63 – дети, 70 – старики.

В результате Ходжалинской трагедии было полностью уничтожено 8 семей, 24 ребенка потеряли обоих родителей, а 130 детей – одного из родителей. 56 человек были убиты с особой жестокостью.

1news.az