Кровавый уход Арьи Старк из «Игры престолов»: Мэйси Уильямс попрощалась с культовым сериалом – ФОТО

Британская актриса Мэйси Уильямс, исполняющая роль Арьи Старк в культовом сериале «Игра престолов», завершила участие в фэнтези-саге.

«До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, «Игра престолов». Какая радость у меня была. Вот, к чему привели мои приключения», - пишет актриса Мэйси Уильямс в комментарии к нижеприведенному ею в Instagram снимку ног в забрызганных кровью кроссовках.

Снимок М.Уильямс сопроводила хештегом #lastwomanstanding – последняя женщина, что выстояла, что наводит поклонников проекта на мысль о том, что, возможно, именно А.Старк займет Железный трон.

Мэйси Уильямс в роли Арьи Старк

Отметим, что ранее Эмилия Кларк попрощалась с сериалом «Игра престолов», съемки в котором для ее персонажа Дейнерис Таргариен закончились в середине июня.

Читайте по теме:

Эмилия Кларк рассказала о шокирующем финале сериала «Игра престолов» - ФОТО

Эмилия Кларк показала съемочную площадку восьмого сезона «Игры престолов» - ВИДЕО

Эмилия Кларк попрощалась с сериалом «Игра престолов»: «Всегда буду скучать…» - ФОТО

Ф.В, Г.Р.