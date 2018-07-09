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Кровавый уход Арьи Старк из «Игры престолов»: Мэйси Уильямс попрощалась с культовым сериалом – ФОТО

Сегодня в 10:55 ~ 1 минута на чтение 290
Кровавый уход Арьи Старк из «Игры престолов»: Мэйси Уильямс попрощалась с культовым сериалом – ФОТО

Британская актриса Мэйси Уильямс, исполняющая роль Арьи Старк в культовом сериале «Игра престолов», завершила участие в фэнтези-саге.

«До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, «Игра престолов». Какая радость у меня была. Вот, к чему привели мои приключения», - пишет актриса Мэйси Уильямс в комментарии к нижеприведенному ею в Instagram снимку ног  в забрызганных кровью кроссовках.

Снимок М.Уильямс сопроводила хештегом #lastwomanstanding – последняя женщина, что выстояла, что наводит поклонников проекта на мысль о том, что, возможно, именно А.Старк займет Железный трон.

Мэйси Уильямс  в роли Арьи Старк

Отметим, что ранее Эмилия Кларк попрощалась с сериалом «Игра престолов», съемки в котором для ее персонажа Дейнерис Таргариен закончились в середине июня.

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Ф.В, Г.Р.

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