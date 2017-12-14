«Кошкин дом» Афаг Гурбановой: как подарить вторую жизнь покалеченным бездомным животным – ФОТО

Есть люди, у которых самоотверженность – неотъемлемая черта, и они тратят самое дорогое, что было даровано свыше, а именно – отведенное нам время, на то, чтобы сделать этот мир чуточку добрее и облегчить участь тех, кому тяжело, порой в ущерб собственным интересам.

Одной из таких людей является Афаг Гурбанова. Помогая вернуться к нормальной жизни бездомным кошкам и собакам, которые пострадали в результате несчастного случая или от жестокого обращения, она стала ангелом-хранителем для четвероногих обитателей улиц.

Афаг ханум приходится нелегко, поскольку животные, которых она опекает, находятся в критическом состоянии, балансируя на грани жизни и смерти. И если каждое спасение приносит душе облегчение, то потери оставляют в ней глубокие раны, которым не зажить.

Когда мы переступили порог ее приюта, именуемого «Кошкин дом», ибо по большей части здесь проживают кошки, то увидели огромное количество пушистых созданий, радостно виляющих хвостиками. Пройдя через круги ада и множество сложных операций, они выжили благодаря своей новоиспеченной хозяйке и теперь ежедневно благодарят ее своим урчанием.

Но было здесь и множество кошек, при взгляде на которых невозможно оставаться равнодушными. Трехлапые, одноглазые, онкологически больные, парализованные, с ободранной шерстью и сломанной челюстью – они лежали каждый в своем изоляторе в ожидании чуда.

Своим примером Афаг Гурбанова напомнила нам о том, что чудеса творят сами люди, и рассказала, как «Кошкин дом» волею обстоятельств превратился в ее собственный дом, который она не собирается покидать. Представляем вашему вниманию ее трогательную историю.

От успешного программиста – до безработного человека, просящего помощи у незнакомых людей

Я была обычным человеком, помогающим по мере своей возможности бездомным животным, пока в одной из ветеринарных клиник не познакомилась с девушкой, которая содержала у себя дома 7 котов-инвалидов. Мы подружились, и я периодически стала наведываться к ней в гости, делать котам перевязки и оказывать другую несложную помощь.

Потом эта девушка должна была уехать на несколько недель в Россию и попросила меня присмотреть за ее подопечными. Я согласилась, однако в скором времени выяснилось, что она не вернется в Баку. С этого момента мне пришлось самой ухаживать за кошками, которых, естественно, я не могла выбросить на улицу.

Учитывая, что квартира была съемной, мне нужно было придумать, как за нее платить, и мне пришлось обратиться к обществу защиты бездомных животных. Люди начали помогать финансами, благодаря чему я смогла продлить аренду, однако эти же самые люди стали приносить мне новых животных, чтобы я, скажем так, отработала полученные средства. В результате количество кошек выросло на глазах.

На тот период я работала программистом – приходила с утра на квартиру, убирала за кошками, оставляла им корм и уходила в офис. Но впоследствии все меньше времени смогла посвящать работе и все больше внимания уделяла своим подопечным. Старалась, чтобы в квартире не было запаха, который бы мог вызвать гнев соседей. Однако соседи все равно пожаловались в соответствующие инстанции, и нам пришлось переехать.

Так мы начали кочевать, по воле обстоятельств не задерживаясь подолгу ни на одном месте. Последним нашим пристанищем стал домик в Сулутепе, где на данный момент количество содержащихся кошек составляет около ста.

Недавно приюту исполнилось 6 лет. За это время я полностью забросила работу, потому что чисто физически не успевала со всем справляться. И полностью перешла на пожертвования зоозащитников, хотя это было достаточно непривычно для человека, который всегда неплохо зарабатывал и сам помогал финансово нуждающимся людям.

Истории покалеченных кошек, которые заставят вас ужаснуться

Здесь 6 комнат, в которых я расположила кошек в зависимости от степени тяжести болезни. Особо больные находятся в изоляции, чтобы не контактировать с другими и не распространять инфекцию. Также во дворе имеется несколько собак, но они оказались на моем попечении совершенно случайно, так как по большей части приют предназначен для кошек – собственно, отсюда и вытекает его название «Кошкин дом».

Кстати говоря, это не столько дом, сколько больница. Здесь нет здоровых, полноценных животных, только те, которым необходима помощь. К примеру, одна кошка упала, будучи беременной с третьего этажа, у нее был выкидыш, еле удалось спасти. Другую – мы спасли из-под завалов, когда шел слом на Советской, и оперативно отвезли в больницу. Третья – застряла в моторе, в результате чего у нее отвалился хвост, а на эту несчастную вылили кислоту, которая разъела ей тело. Смотрите, ее лапы практически отделились от туловища, скоро повезем на ампутацию… Если она выживет после операции, то останется здесь.

Я нахожусь в этом приюте практически с утра до вечера, взвалив тем самым себе на плечи слишком большой груз. Если засиживаюсь допоздна, приходится здесь ночевать. Конечно, порой мне помогают друзья, но для полноценного функционирования приюта необходима регулярная помощь, наличие как минимум ветеринара, уборщицы и менеджера, который пристраивал бы животных после их выздоровления. А у меня нет возможности организовать такую систему, поэтому чаще всего приходится справляться одной.

Во время посещения ветеринаров я наблюдала за тем, как они обрабатывают больное животное, приобретала навыки. Случалось, что у меня не было средств и от отчаяния приходилось прибегать к собственным знаниям, которых я за это время набралась. Так, постепенно я научилась лечить раны, внутричерепные травмы, вирусные заболевания. Но если требуется сложная операция, естественно, стараюсь собрать деньги и отвезти животное к специалисту.

Конечно, не все мои подопечные выживают, учитывая, что большинство из них попадают в мой приют с серьезными травмами – сломанной челюстью, вывернутыми наружу кишками… Поверьте, это зрелище не для слабонервных, каждый отдельно взятый случай психологически очень сильно действует на меня, откладывает отпечаток, и, если животное не удается спасти, то умирает частичка моей души.

Помимо всего прочего, ко мне обращаются люди с просьбой помочь животному, попавшему в беду. К примеру, недавно мне сообщили, что из одной квартиры доносится истошное мяуканье – оказывается, бедный котенок оставался там запертым на протяжении двух недель, без еды и воды. Узнав об этом, я не могла даже уснуть. Поспросила тетю, которая всегда помогает мне с транспортом, отвезти меня по указанному адресу, чтобы разобраться в ситуации.

Как рассказали соседи, в этой квартире проживала пожилая женщина, и я позвонила в МЧС сообщить, что уже две недели она не выходит на улицу, не подает никаких признаков жизни. Была версия, что женщина умерла, следовательно, некому стало кормить котенка и, возможно, он даже после смерти хозяйки начал питаться ее трупом. Стоит заметить, что такая история уже случалась на Кара Караева, когда кошка питалась плотью умершей хозяйки. Она сейчас в нашем приюте, и мы назвали ее Каннибалкой.

Но в этот раз, слава Богу, все обошлось. Когда сотрудники МЧС проникли в квартиру, они не обнаружили трупа. В итоге выяснилось, что проживающая здесь женщина уехала в район, а котенок вообще не жил вместе с ней – скорее всего, он случайно залез в квартиру, когда хозяйка по невнимательности оставила дверь открытой, а потом, сама того не заметив, заперла это несчастное создание в квартире. В данный момент этот котенок находится у меня – он накормлен, напоен и вполне доволен.

Кстати, я часто думала о том, почему в нашем обществе нет конкретной структуры, которая принимала бы подобные вызовы, – это хороший повод для размышлений.

У меня есть идея создать свою команду, которая занималась бы спасением животных, поскольку в этой сфере в Азербайджане имеется пробел. Мы уже составили определенные планы и в скором времени мы начнем их реализовывать.

О пожертвованиях, на которых держится приют, и проведении полезных акций

Раньше члены сообщества, которые помогали финансами, чаще реагировали на призывы о помощи, а сейчас, учитывая положение в стране, людям уже тяжелее выделить копейку для животных. Но если человек хочет помочь, он все равно помогает. И хотя в последнее время развелось много липовых зоозащитников, которые тратят пожертвования на собственные нужды, вы всегда можете разобраться в ситуации. Познакомиться с ним вживую, почаще его навещать, следить за его деятельностью. И если вы увидите, что животные сыты и довольны, а не морятся голодом, что больные выздоровели и вернулись к нормальной жизни, значит, зоозащитник оправдывает свое название.

В свое время моему приюту колоссальную помощь оказывал психолог Даянат Рзаев, которого мы в этом году потеряли… Он был золотым человеком, помогал изоляторами, кормом, пристраивал кошек. А еще мы вместе вызволяли животных, многим из которых сумели спасти жизнь. Жаль, что его больше с нами нет…

В моем приюте было много животных, которых мы отправили за границу к новым хозяевам. Помню собаку, которую облили кипятком, и она попала ко мне с ободранной кожей – я вылечила ее, и случайно в Интернете на мою публикацию наткнулся человек, проживающий в другой стране, которого взяла за душу история этой собаки. Он прислал нам деньги, и мы отправили собаку к нему. Также было огромное количество кошек, которые нашли любящих хозяев в Грузии, Турции, России, Америке, Англии и других странах.

И напоследок хотелось бы рассказать, что полтора года назад совместно с моими друзьями из голландской организации по защите бездомных животных – Лейлой ханум и Натик муаллимом – мы решили организовать в Азербайджане бесплатную стерилизацию уличных собак и кошек. Они сами выступили спонсорами данной акции и выслали нам опытных хирургов.

В течение трех недель мы простерилизовали 423 животных. Наряду с этим голландские ветеринары провели множество других различных операций, и люди повально к нам обращались – приводили животных со своих дворов либо приглашали нас к себе домой. Эта была очень полезная акция, нацеленная в первую очередь на приостановление роста популяции бездомных собак и кошек, которым очень сложно выжить в суровых условиях улиц.

В завершение отметим, что приюту «Кошкин дом» требуется помощь. Впереди зимние холода, нужно отапливать помещение, чтобы его обитатели жили в тепле, а за коммунальные услуги, по словам Афаг Гурбановой, набегает немаленькая сумма. Также необходима помощь с кормом, медикаментами, оплатой операций.

Для того чтобы сделать свой вклад в «копилку добра» и пожертвовать финансовые средства, можете связаться с Афаг ханум по номерам: (050) 744-13-31, (055) 600-55-13 (WhatsApp) либо посредством фейсбук-страницы.

Как говорится: с миру по нитке… И вам это обязательно зачтется.

Лейла Мамедова