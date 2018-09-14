Книга «Баку для детей» от Бахрама Багирзаде набирает популярность – ФОТО

Вышедшая недавно в свет книга заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде «Баку для детей» набирает популярность.

В социальных сетях появилось множество фотографий читателей, которые не только приобрели книгу, но и сфотографировались вместе с ней, опубликовав фото в общем доступе и прислав их автору. Среди них - как дети, так и взрослые.

«Огромное вам спасибо, мои дорогие читатели, что вы так высоко оценили мой труд. И огромное спасибо всем, кто научил меня мечтать, любить и трудиться ради детей и взрослых, ради Баку и ради того, чтобы город моей мечты узнали и полюбили во всем мире!» - говорит Бахрам Багирзаде, обращаясь к читателям.

«Мне очень приятно, что весь тираж этой детской книги был реализован. […] Я даже не ожидал, что «Баку для детей» станет такой популярной, и к увлекательному процессу ее чтения и обсуждения подключатся все бакинские школы! И не только азербайджанский и русский секторы. Ко мне обращаются даже из английских школ и просят предоставить им хотя бы несколько экземпляров», - говорит он.

Книга «Баку для детей» преследует цель привить читателю интерес и любовь к этому городу. Она издана на трех языках – русском, азербайджанском и английском - и представляет собой увлекательную экскурсию по городу, рассказывая о его истории, выдающихся людях, интересных местах и фактах.

Обо всем этом просто и увлекательно рассказывает истинный бакинец Бахрам Багирзаде, один из самых ярких участников команды КВН «Парни из Баку», известный азербайджанский актер, режиссер и публицист.

«Просто я не боюсь мечтать», - объясняет автор свое стремление создавать новое.

«Мы приходим в этот мир и вместе с Верой, Надеждой и Любовью нас встречает Мечта. Она не так заметна, как Любовь, мы не призываем ее в трудные минуты, как Веру или Надежду, и Мечта терпеливо ждет своего часа… Иногда она является нам во сне, и тогда мы летаем, поражаясь тому, как же это легко!» - говорит он.

Но для того чтобы Мечта осуществилась, недостаточно размышлений, считает Бахрам. По его мнению, она требует действий: «Ты должен трудиться до кровавых мозолей, ощущать вкус горького пота на губах, забыть о сне, ты должен вымолить у Всевышнего океан терпения, чтобы утопить в нем свои страхи, намотать свои рвущиеся нервы на сталь желания и найти в себе мужество, чтобы бросить вызов своим возможностям. И только тогда Мечта перешагнет границу призрачного сна и вручит тебе Победу».

«Какой же ты мечтатель!» - часто говорят мне. - А я и правда мечтатель, и не стыжусь этого. В жизни у меня было много сложностей и еще больше непонимания, но меня ужасает сама мысль о том, что каждый мой день будет «днем сурка»!

Отдавая дань своим родителям, друзьям и окружению, Бахрам Багирзаде цитирует Исаака Ньютона: «Если я и видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов».

Сначала этими гигантами были мама и папа, рассказывает Бахрам. Они бережно относились к мечтам сына и научили его любить семью, родных, Родину и свой город, который стал символом его судьбы.

«Я рос, и гигантов становилось больше – мои школьные учителя Борис Михайлович Флисфейдер и Ариель Яковлевич Мордухаев, Акшин Кязимзаде, Фуад Ахундов, Рахиб Азери и многие другие Личности, которые не просто умели мечтать и любить, но и многое сделали для своей Родины», - говорит Бахрам Багирзаде.

Эти люди вдохновляли Бахрама своими рассказами о Баку, и, кроме любви, в нем проснулась также страсть к изучению истории этого древнего города. В том, что ему удалось придумать и издать книгу «Баку для детей», автор видит большую заслугу своих учителей-вдохновидетей, которым бесконечно благодарен.

«В моей душе по-прежнему живет маленький мальчик, который все еще радуется каждому утру и не знает, какие приключения его ждут за порогом дома. Может быть, он напишет новую книгу, придумает необычную выставку или снимет фильм. А пока он радуется, что его мечта сбылась, и люди читают его книгу, и она им нравится!» - говорит Бахрам.

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Елена Остапенко, Э.Т.