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ИВ Баку оштрафовала Дом торжеств, загрязняющий столицу – ФОТО

Сегодня в 17:39 ~ 1 минута на чтение 200
ИВ Баку оштрафовала Дом торжеств, загрязняющий столицу – ФОТО

ИВ столицы проводит «Месяц чистоты», в рамках которого специальная комиссия проверяет санитарное состояние всех районов столицы, проводятся ежедневные рейды, по результатам которых ликвидируются обнаруженные недостатки.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, одним из выявленных нарушений стало тот факт, что в Низаминском районе Баку, на проспекте Бабека, возле Дома торжеств Piano palas мусор выбрасывали  не в баки, а рядом с ними, создавая грязь и антисанитарию.

«Проведенное разбирательство установило, что сделали это работники Дома торжеств. Его ответственный сотрудник Руслан Акберов был оштрафован, владелец объекта серьезно предупрежден, территория очищена от мусора.

Исполнительная власть Баку вновь напоминает, что для поддержания чистоты и порядка в столице принимаются масштабные меры. Но, к сожалению, некоторые лица проявляют равнодушие в этом вопросе. Против нарушителей, загрязняющих город, будут приняты самые жесткие меры, рейды продолжаются», - подчеркнул И.Керимов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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