Иранская модель стала новой жертвой ревности Фахрии Эвджен – ФОТО

О патологической ревности супруги Бурака Озчивита, актрисы Фахрии Эвджен, в турецком шоу-бизнесе и СМИ ходят легенды.

И если ранее в Сети разразился грандиозный скандал из-за комментариев к снимку актера со стороны российской звезды Виктории Бони, то на этот раз Ф.Эвджен приревновала мужа к иранской красавице.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ иранская модель Махлагха Джабери рассказала о том, что после комментария «Красавчик» к одному из снимков Б.Озчивита в социальной сети Instagram была заблокирована актером.

«Я следила за Бураком по сериалам и фильмам с его участием, и он мне очень нравится как актер. Комментарий я написала как поклонница, после чего оказалась заблокированной. Не знаю с чем это связано, наверное, произошло недоразумение», - цитируют М.Джабери турецкие СМИ.

И если иранская красотка не знает, с чем связан блок в Instagram, то турецкие издания уверены, что Махлагха стала новой жертвой патологической ревности Ф.Эвджен, настоявшей, как и в случае с В.Боней, заблокировать звездную поклонницу.

Напомним, что актриса ранее приревновала супруга и к румынской певице Инне, с которой Б.Озчивит снимался в рекламе – Ф.Эвджен присутствовала на каждой съемке, пристально следя за тем, что происходит на съемочной площадке.

Читайте по теме:

Виктория Боня ответила Фахрие Эвджен: «Я на чужих мужчин не претендую…» - ФОТО

Очередной приступ ревности Фахрии Эвджен чуть не обошелся Бураку Озчивиту в 1.000.000 долларов – ФОТО

Фахрия Эвджен и Бурак Озчивит ждут первенца – ФОТО – ВИДЕО

Ф.В., Э.Т.