Илькин Гасани трогательно поздравил супругу с днем рождения: «У нас только одна проблема…» - ФОТО

Известный азербайджанский телеведущий и актер Илькин Гасани разместил в социальной сети Instagram трогательное поздравление с днем рождения супруги Айсель.

Нижеприведенный романтический снимок с супругой И.Гасани сопроводил следующим растрогавшим пользователей Instagram комментарием: «Счастье – это единственное чувство, для которого не нужна причина. Любишь – счастлив, любим – счастлив, живешь – счастлив».

И.Гасани отмечает в своем поздравлении супруге, что они очень похожи по характерам: «Это прекрасно чувствовать, что когда ты совершаешь ошибку, рядом есть человек, который это поймет. Человек, который всегда поддержит, который тебя любит и доверяет, являясь очень близким. И этот человек ты. С днем рождения, моя умница. Но у нас есть только одна проблема – ты выдавливаешь зубную пасту из середины тюбика, и если ты решишь ее до следующего 26 сентября, то я буду любить тебя еще больше».

Напомним, что свадьба одного из самых завидных холостяков азербайджанского шоу-бизнеса Илькина Гасани состоялась в апреле 2017 года – весной 2018 года телеведущий впервые стал отцом, в семье Илькина и Айсель родилась дочь, которую назвали Алиса.

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Ф.В, Г.Р.