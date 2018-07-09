Илькин Гасани показал подросшую дочь Алису – ФОТО

Известный азербайджанский телеведущий и актер Илькин Гасани поделился в социальной сети Instagram снимком с племянницей Нигяр и дочерью Алисой.

«Наверное, будешь любить дочь больше, чем племянницу?» - спрашивают у меня многие. Ответ на этот вопрос такой – моя любовь к Нигяр она совсем другая и она никогда не закончится. Дай Бог всем детям здоровья», - пишет И.Гасани в комментарии, делясь нижеприведенным снимком, вызвавшим положительный резонанс в соцсети Instagram.

Отметим, что о то, что Илькин Гасани впервые стал отцом, его поклонники узнали в начале апреля 2018 года после серии публикаций в Instagram.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @ilkinhasani