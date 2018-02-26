Хикмет Гаджиев рассказал в эфире турецкого телеканала о трагедии в Ходжалы – ВИДЕО

Причины и последствия случившейся в феврале 1992 года трагедии в Ходжалы стали одной из тем новостного выпуска турецкого телеканала TRT World.

Гость студии – глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев – рассказал о сути трагедии, приведя цифры и факты.

Хикмет Гаджиев отметил, что на момент трагедии в 1992 году он был 13-летним мальчиком и все, что рассказывали об этом по телевизору и писали в газетах, навсегда осталось в его памяти.

«Более шести сотен ни в чем не повинных людей были жестоко убиты за одну ночь. Это было преступлением против человечности, это было военным преступлением, это было актом геноцида», - сказал Хикмет Гаджиев в эфире TRT World.

Представитель МИД акцентировал внимание на том, что «Азербайджан в связи с массовым убийством мирных жителей в Ходжалы не требует мести, Азербайджан требует справедливости».

На вопрос ведущей о том, какого рода справедливость ожидает сегодня Азербайджан, Хикмет Гаджиев рассказал о том, что непосредственное участие в боевых действиях в Ходжалы принимали представители военного командования Армении, которые сегодня находятся на высоких руководящих постах.

«Среди них нынешние лидеры того сепаратистского режима, который был установлен на оккупированных азербайджанских территориях, а также и действующий президент Армении Серж Саргсян», - сказал Хикмет Гаджиев.

Он также рассказал о том, что во время операции в Ходжалы, как и во время любой военной операции, был предусмотрен гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей города, однако мирные жители были атакованы именно при прохождении этого коридора.

«Согласно международному праву, Армения как государство несет ответственность за содеянное в Ходжалы, - сказал Хикмет Гаджиев. - И Азербайджан сегодня ожидает справедливости в рамках международно-правовой системы, а также в рамках системы ООН».

С полной версией интервью можно ознакомиться на видео:

Елена Остапенко, И.А.