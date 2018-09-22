Хидаят Гейдаров в полуфинале чемпионата мира - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров пробился в полуфинал чемпионата мира по дзюдо.

Как сообщает 1news.az, на чемпионате мира в Баку сегодня на татами вышли еще 3 азербайджанских дзюдоиста, два из которых уже завершили свое выступление.

В весовой категории 73 кг среди мужчин выступили чемпионы Европы Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров. Оба начали борьбу с 1/32 финала. Первым соперником Оруджева стал 27-летний египтянин Мохамед Мохельдин, которого он победил. Далее Рустам оказался сильнее Виктора Скворцова из ОАЭ. Но в 1/8 финала серебряный призер Олимпийских игр в Рио уступил Цогбатар Ценд-Очиру из Монголии, и завершил чемпионат мира

В отличие от него Хидаят Гейдаров поочередно победил Сажжада Сехена (Ирак), Седрика Бесси (Монако), Бехрузи Ходжазода (Таджикистан), Одбаяра Ганбатара (Монголия), и пробился в полуфинал.

В женских соревнованиях в весовой категории 57 кг Мунхцедев Ичинхорлу в 1/32 финала проиграла немке Амелии Столл.

Отметим, что в первые два дня соревнований среди азербайджанских дзюдоистов самый высокий результат показал Керамет Гусейнов. В весовой категории 60 кг 20-летний спортсмен занял 5 место.

Теймур Максутов