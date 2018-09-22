Хидаят Гейдаров: «Предпочитаю выиграть схватку за третье место, чем проиграть в финале»

Бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо в Баку Хидаят Гейдаров (73 кг) после завоевания медали поделился своими впечатлениями от выступления на мировом первенстве.

«Это моя первая медаль чемпионатов мира, - приводит 1news.az слова Хидаята Гейдарова, - Несмотря на то, что проиграл в полуфинале, смог взять бронзу. Проиграл сильному сопернику – чемпиону мира. Хотя я настраивался на победу. Приезд на арену господина Президента сильно воодушевил меня. Но проиграл в дополнительное время. В полуфинале я был хорошо готов. Видимо, я устал, а он смог сохранить силы.

После этого подумал, что бронзу я точно не упущу. Очень рад, что смог завоевать бронзовую медаль. В прошлом году я проиграл в схватке за бронзу. Думаю, это самое большое достижение в моей карьере. Я предпочитаю выиграть схватку за третье место, чем проиграть в финале», - сказал он.

Теймур Максутов