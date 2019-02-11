Гурам Мархулия: «Идиоты его поставили, пускай у себя дома в Армении ставят памятники»

Интервью 1news.az с доктором исторических наук, профессором, президентом Кавказского международного центра исследования геоистории и геополитики Гурамом Мархулия.

- В селе Бугашен Ахалкалакского муниципалитета армяне установили бюст сепаратиста и террориста, участника геноцида, учиненного в Карабахе в отношении мирного азербайджанского населения, Михаила Авагяна. Как Вы к этому относитесь?

- Негативно отношусь. По моему мнению, власти вообще об этом не знали.

- Разве такое может быть, чтобы власти не знали? Ведь депутаты грузинского парламента принимали участие в церемонии.

- Это были депутаты армянской национальности. Они как всегда сделали все тихо, назло и Грузии, и Азербайджану. Власти не знали об этом, к сожалению. Вы знаете, поставить памятник – это одно, потом его демонтировать – совсем другое. Это очень сложный процесс.

- Кстати, посол Армении также принимал участие в открытии памятника.

- Я все это видел, смотрел. Поражен такой армянской политикой и, в принципе, не удивлен, потому что они всегда вели свою политику таким образом. Почему должен быть поставлен памятник человеку, который убивал в Азербайджане женщин, детей, стариков. Причем тут Грузия, почему памятник ему должен быть установлен на грузинской земле? Давайте тогда поставим рядом памятник Адольфу Гитлеру. Грузинская общественность в недоумении.

- Насколько реально сегодня открытие железной дороги через Абхазию и Цхинвальский регион, которая станет альтернативой для Армении?

- Армянская сторона хочет ее открытия. Считаю это нереальным. Пока грузинские власти официально ничего не говорили.

Я даже не знаю, как тогда власти будут вести политику по отношению к возвращению Абхазии и Цхинвальского региона в состав грузинского государства.

- Изменилась ли политика Грузии по отношению к региону после избрания президентом Саломе Зурабишвили?

- Никакого изменения ни во внутренней, ни во внешней политике не будет.

- А ведь установка памятника, что, конечно же, нанесло вред отношениям двух стран, произошла после того, как президентом стала именно Саломе Зурабишвили?

- Почему должны ухудшаться грузино-азербайджанские отношения? Причем тут правительство Грузии и грузинский народ? Идиоты его поставили, пускай у себя дома в Армении ставят памятники. 10 лет назад в этом же регионе открыли памятник Месропу Маштоцу, это армянский писатель. Причем тут Грузия? Вот такие вещи происходят в Грузии, а грузинская общественность в стороне. Думаю, что надо сказать свое слово и нельзя закрывать глаза на такие события.

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