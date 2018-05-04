Госагентство профессионального образования развивает сотрудничество с British Council - ФОТО

В Государственном агентстве профессионального образования при Министерстве образования состоялась встреча с представителями British Council.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобразования, в ходе встречи директор British Council в Азербайджане Элизабет Вайт рассказала о совместных проектах, реализуемых в области профессионального образования, и их успешных результатах, подчеркнула высокий уровень сотрудничества между двумя организациями и указала на перспективы дальнейшего развития этих отношений.

Была предоставлена информация о работе, проделанной в рамках проекта «Создание новых специальностей для профессионального образования в сфере сельского хозяйства», реализуемого при финансовой поддержке проекта «Программа усовершенствования кадров по сфере туристических услуг и стажировки на рабочем месте», осуществляемого в рамках сотрудничества British Council Azərbaycan, Министерства образования, работодателей в секторе туристических услуг, и компании BP.

Было указано, что из получивших образование по сфере туристических услуг 60 выпускников большинство уже обеспечено работой, и в следующем учебном году к проекту предполагается привлечь дополнительно 180 человек.

Директор Государственного агентства профессионального образования Фамиль Мустафаев выразил удовлетворение сотрудничеством British Council и агентства в рамках различных учебных и образовательных проектов, выразил уверенность, что это сотрудничество и впредь будет продолжено.

На встрече стороны также обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества и вопросах, представляющих взаимный интерес.

Эльшан Рустамов, Г.Р.