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Георгий Маргвелашвили: «Грузия против эскалации нагорно-карабахского конфликта»

Сегодня в 14:50 ~ 1 минута на чтение 166
Георгий Маргвелашвили: «Грузия против эскалации нагорно-карабахского конфликта»
«Грузия против эскалации нагорно-карабахского конфликта».
 
Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече, проведенной в Марнеули с азербайджанцами – представителями молодежи и общественности в рамках кампании «От независимости до свободы – 100 лет республики».
 
Один из молодых участников встречи напомнил президенту Грузии о том, что сегодня в Азербайджане отмечается 26-я годовщина Ходжалинского геноцида и попросил почтить память жертв трагедии минутой молчания.
 
Память жертв не была почтена минутой молчания, однако отвечая на вопрос, президент Грузии сказал, что следит за ситуацией вокруг армяно-азербайджанского конфликта.
 
Г.Маргвелашвили заявил, что Грузия является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
 
На проведенной в центре занятости района встрече глава государства сказал, что этот год является значимым для Грузии с точки зрения празднования 100-летней годовщины создания республики.
 
Он рассказал о вызовах, с которыми Грузия столкнулась за всю историю и в современный период, а также о проблемах, возникших после оккупации Россией территории страны. Президент Грузии ответил на вопросы участников встречи.
 
Г.Маргвелашвили сказал, что азербайджанские граждане Грузии очень активны в обществе.
 
Он отметил, что участие молодежи в мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине образования республики, является очень важным.
 
АПА

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