Георгий Маргвелашвили: «Грузия против эскалации нагорно-карабахского конфликта»

«Грузия против эскалации нагорно-карабахского конфликта».

Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече, проведенной в Марнеули с азербайджанцами – представителями молодежи и общественности в рамках кампании «От независимости до свободы – 100 лет республики».

Один из молодых участников встречи напомнил президенту Грузии о том, что сегодня в Азербайджане отмечается 26-я годовщина Ходжалинского геноцида и попросил почтить память жертв трагедии минутой молчания.

Память жертв не была почтена минутой молчания, однако отвечая на вопрос, президент Грузии сказал, что следит за ситуацией вокруг армяно-азербайджанского конфликта.

Г.Маргвелашвили заявил, что Грузия является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

На проведенной в центре занятости района встрече глава государства сказал, что этот год является значимым для Грузии с точки зрения празднования 100-летней годовщины создания республики.

Он рассказал о вызовах, с которыми Грузия столкнулась за всю историю и в современный период, а также о проблемах, возникших после оккупации Россией территории страны. Президент Грузии ответил на вопросы участников встречи.

Г.Маргвелашвили сказал, что азербайджанские граждане Грузии очень активны в обществе.