Gallup причислил Азербайджан к числу стран с наименьшим индексом негативных эмоций – ФОТО

Американский институт общественного мнения Gallup изучил, в каких странах мира люди испытывают больше всего негативных эмоций.

По итогам исследования в 146 странах мира, выяснилось, что на данный момент наибольший индекс негативных эмоций (61) наблюдается в Центральноафриканской Республике (ЦАР), где боевые действия привели к тому, что десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

76% жителей этой страны за день до опроса испытывали физическую боль и почти столько же (74%) — сильное беспокойство. Оба показателя являются самыми высокими среди всех стран за последнее десятилетие.

В течение предыдущих четырех лет первое место в рейтинге занимал Ирак. В числе стран с высоким негативным индексом также Южный Судан, Чад, Сьерра-Леоне, Египет, Иран, Нигер, Палестинские территории, Либерия, Мадагаскар и Уганда.

Азербайджан в рейтинге входит в число стран с наименьшим индексом негативных эмоций (20). В эту группу стран также вошли Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Польша, Болгария, Швеция, Эстония, Нидерланды, Новая Зеландия, Монголия, Тайвань и Маврикий. В исследовании отмечается, что это не обязательно означает, что в этих странах большое количество счастливых людей.

В целом уровень счастья в мире в 2017 году находился на самом низком уровне за последнее десятилетие. Растет число людей, испытывающих стресс и беспокойство.

«В совокупности мир находится в стрессе, обеспокоен, грустен сегодня больше, чем мы когда-либо видели», - говорит управляющий редактор Gallup Мохаммед Юнис.

Так, 38% опрошенных заявили, что испытывали беспокойство, 37% - стресс, а 31% - физическую боль. Как минимум, 1 из 5 респондентов чувствовал грусть (23%) или гнев (20%).

В числе стран, где люди чаще всего испытывают хорошие эмоции, лидируют Парагвай, Колумбия, Сальвадор, Гватемала, Канада, Коста-Рика и Эквадор. Эксперты считают, что эти данные отражают культурную тенденцию в Южной и Центральной Америке, направленную на позитивные эмоции.

Глобальные опросы общественного мнения проводятся компанией Gallup International ежегодно с 1977 года. Исследование эмоций институт проводит с 2006 года. Как заявляют в компании, погрешность в итогах составляет +/- 5%.

Читайте по теме:

Gallup: Жители Азербайджана – в меру счастливые люди

Gallup причислил Азербайджан к наиболее счастливым странам мира

Елена Остапенко, Э.Т.