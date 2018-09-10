Гаджи Шахин: Церемонии тазия помогают повышению чувства патриотизма у молодежи - ВИДЕО

Очередным гостем передачи Sözün Düzü, транслируемой на 1news.az TV, стали имам мечети «Мешеди Дадаш», расположенной в Насиминском районе города Баку, Гаджи Шахин Гасанлы.

Как сообщает 1news.az, на передаче обсуждалась тема «Месяц Магеррам, традиции и хурафаты».

Во время передачи Гаджи Шахин подробно рассказал о данной теме, ответил на заданные вопросы и коснулся событий, произошедших в месяц Магеррам.

Также он рассказал о проведении меджлисов Ашура в наши дни и ценности данного мира в исламском мире.

По его мнению, церемонии тазия помогают повышению чувства патриотизма у молодежи.

Он отметил, что участие в акции по сдаче крови в день Ашура, считается благим поступком.

Полную версию передачи можно посмотреть ниже:

Р.Д.