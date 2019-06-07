1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Фуад Аббасов объявил голодовку - АУДИО

Сегодня в 23:11 ~ 2 минуты на чтение 303
Фуад Аббасов объявил голодовку - АУДИО

Находящийся в настоящее время в России, азербайджанский журналист Фуад Аббасов объявил голодовку.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил сам журналист, опубликовав в социальных сетях соответствующее ауидообращение

«Здравствуйте, с вами говорит Фуад Аббасов. Я сегодня планировал вернуться в Баку из Москвы, но на полпути меня вернули в Центр временного содержания иностранных граждан в городе Королево.

Вчера, 6 июня 2019 года Московский областной суд поддержал незаконное решение Химкинского городского суда о депортации журналиста Фуада Аббасова за «нарушение режима пребывания».

Это было апелляционное решение, и нашу апелляцию Московский областной суд не поддержал.

В связи с этим были куплены авиабилеты на рейс Москва-Баку для моего возвращения в Азербайджан», - сказал журналист.

Он отметил, что в последний момент, по пути в аэропорт, их машину развернули и вернули обратно в вышеуказанный центр.

«Если это решение связано с отменой депортации, тогда я требую, чтобы отпустили домой, к своей семье. Но если данное решение все еще находится в силе, я прошу отпустить меня в аэропорт, чтобы я смог покинуть пределы РФ.

Возвращение в Центр временного содержания иностранных граждан, который ничем не отличается от изолятора, я считаю незаконным. И в связи с этим я объявляю голодовку, так как мое дальнейшее нахождения в данном центре противоречит законам. То есть, тут есть два решения: или меня отпускают домой, если отменено решение о депортации, или  депортируют – пускают в аэропорт.

Но вместо этого, меня опять разместили здесь», - продолжил журналист.

Подчеркнув, что он протестует против данного решения, Ф.Аббасов отметил, что начинает голодовку до того момента пока не будет принято решение об его освобождении.

1news.az

Telegram WhatsApp

303

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net