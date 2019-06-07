Фуад Аббасов объявил голодовку - АУДИО

Находящийся в настоящее время в России, азербайджанский журналист Фуад Аббасов объявил голодовку.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил сам журналист, опубликовав в социальных сетях соответствующее ауидообращение

«Здравствуйте, с вами говорит Фуад Аббасов. Я сегодня планировал вернуться в Баку из Москвы, но на полпути меня вернули в Центр временного содержания иностранных граждан в городе Королево.

Вчера, 6 июня 2019 года Московский областной суд поддержал незаконное решение Химкинского городского суда о депортации журналиста Фуада Аббасова за «нарушение режима пребывания».

Это было апелляционное решение, и нашу апелляцию Московский областной суд не поддержал.

В связи с этим были куплены авиабилеты на рейс Москва-Баку для моего возвращения в Азербайджан», - сказал журналист.

Он отметил, что в последний момент, по пути в аэропорт, их машину развернули и вернули обратно в вышеуказанный центр.

«Если это решение связано с отменой депортации, тогда я требую, чтобы отпустили домой, к своей семье. Но если данное решение все еще находится в силе, я прошу отпустить меня в аэропорт, чтобы я смог покинуть пределы РФ.

Возвращение в Центр временного содержания иностранных граждан, который ничем не отличается от изолятора, я считаю незаконным. И в связи с этим я объявляю голодовку, так как мое дальнейшее нахождения в данном центре противоречит законам. То есть, тут есть два решения: или меня отпускают домой, если отменено решение о депортации, или депортируют – пускают в аэропорт.

Но вместо этого, меня опять разместили здесь», - продолжил журналист.

Подчеркнув, что он протестует против данного решения, Ф.Аббасов отметил, что начинает голодовку до того момента пока не будет принято решение об его освобождении.

1news.az