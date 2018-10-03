Фарид Мансуров подбросил мертвых собак под дверь друга? Ответ зоозащитника – ФОТО – ВИДЕО

Видеороликом страшного содержания поделилась в соцсетях некая Фидан Алескерова (дело в том, что уточнить, кто скрывается под этим именем, из профиля на «Фейсбуке» невозможно: там нет ни фото, ни информации).

Но обратили мы на него внимание, во-первых, потому, что женщина, скрывающаяся под этим именем, регулярно пишет комментарии на страничке 1news.az под всеми статьями о зоозащитнике Фариде Мансурове. Во-вторых, потому, что комментарии эти содержат достаточно серьезные обвинения в адрес Ф.Мансурова. К слову, один из ее вопросов провокационного характера был задан самому Ф.Мансурову в прямом эфире нашей редакции. Вопрос касался личной жизни Фарида, и отношения к обсуждаемой теме – суда с Исполнительной властью Хазарского района – не имел. Но именно настойчивость Ф.Алескеровой и неоднократно высказываемые ею обвинения в адрес Ф.Мансурова заставили нас все же озвучить его в эфире.

О том, как Ф.Мансуров ответил, можно посмотреть ниже:

А пока поговорим о статусе, на который обратила наше внимание сама Фидан Алескерова.

«Вот этих дохлых собак из его самозванного «приюта» Фарид Мансуров подкинул своему другу Тамерлану к его дому накануне свадьбы его сестры. Это нормально?» - так подписала видеоролик, опубликованный в «Фейсбуке», Ф.Алескерова.

Из комментариев, однако, следует, что конкретных доказательств того, что это зверство совершил именно Ф.Мансуров, у самой Ф.Алескеровой нет. По ее словам, видео снято неким Тамерланом, якобы другом Ф.Мансурова, с которым у того возникла какая-то конфликтная ситуация.

«Об этом знают все», - пишет сама Ф.Алескерова в ответ на вопрос о доказательстве причастности Ф.Мансурова к фактам на видеоролике. «Мы не собираемся тратить время на доказательства, но они есть», - пишет поддерживающая версию Ф.Алескеровой пользователь под именем Afinskalika Mirzoyeva.

Более того, из комментариев следует, что сам Тамерлан якобы догадался, что этих собак к нему под дверь подбросил Ф.Мансуров, на основании слов о том, что работник Ф.Мансурова как-то видел, что Фарид упаковывает умерших животных в мешки и куда-то увозит. Ни о времени этого происшествия, ни о каких-либо конкретных фактах, доказывающих, что собак Ф.Мансуров привез именно в подъезд к Тамерлану, никто не приводит. На самом на видео также нет ни даты, ни времени.

Тем не менее, обвинения в адрес Ф.Мансурова достаточно серьезные, поэтому 1news.az связался с зоозащитником, и вот, что он нам рассказал:

- Фидан Алескерову я лично не знаю, скорее всего, ее профиль – это фейк. Под этим именем скрывается либо Елена Симакина, либо Лала Ниязова. Что касается видео с мертвыми собаками, то эта провокация против меня началась еще в августе 2017 года. Именно Елена Симакина написала статус о том, что якобы я подбросил трупы этих животных под дверь своего друга Тамерлана. Это – настоящая ересь, и даже комментировать эту чушь я не хочу. Видимо, было моей ошибкой то, что я не отреагировал на это сразу и серьезно.

Что касается Тамерлана, я его действительно знаю, когда-то мы вместе открывали приют. Потом мы по определенным причинам разошлись. Он, кстати, забрал из кассы деньги. Сам Тамерлан подружился с Е.Симакиной и ее друзьями, и я думаю, что именно с их подачи начались эти провокации.

Мне вообще интересно, когда люди пишут, что я подбросил этому Тамерлану мертвых собак, они задумываются о том, с какой целью я это якобы сделал? Я что, сатанист? Или идиот? Нет, я такими вещами не занимаюсь, и, честно говоря, времени на то, чтобы ночами развозить трупы животных по подъездам, у меня нет.

Хочу также сказать и Ф.Алескеровой или тому, кто скрывается под этим именем, а также Тамерлану, что если уж они бросаются подобными обвинениями, то должны предоставить и доказательства моей причастности к ним. Тамерлан живет в центре города, там везде есть видеокамеры. Если они говорят о том, что этих животных подбросил я, почему тогда они не опубликуют видеодоказательства того, как я это делаю? Потому что их нет.

Но поскольку их провокационные действия против меня зашли уже очень далеко, я официально заявляю, что подам на этих людей заявление в правоохранительные органы, в горотделе есть отдел, который занимается киберпреступностью. У меня нет времени участвовать в скандалах, я не звезда шоу-бизнеса. Тем более что в настоящее время я занят другим судом, который для меня более важен – это суд, от которого зависит судьба нашего приюта.

Кстати, о ходе судебного разбирательства я в ближайшее время сообщу, - резюмировал Ф.Мансуров.

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1news.az пытался связаться и с самой Ф.Алескеровой, но она, к сожалению, на наши сообщения не ответила. Однако нам удалось связаться с Тамерланом – автором видеоролика, который, по словам Фидан Алескеровой, обвиняет Ф.Мансурова.

Тамерлан нас сразу удивил:

- А кто такая Фидан Алескерова? – спросил нас Тамерлан, но вот факт того, что автором видеоролика, которым поделилась неизвестная ему женщина, подтвердил.

- Да, это видео снял я, в июле 2017 года.

- Вы точно знаете, что этих собак Вам под дверь подбросил именно Ф.Мансуров? У Вас есть доказательства этому?

- Я расскажу все по-порядку, и вы поймете, почему я уверен в том, что это именно Фарид Мансуров подбросил мне под дверь мертвых собак. Вы знаете Лалу Ниязову? Нет? Хорошо. Приют создавался нами обоими, я вложил в приют 2 тысячи манатов и 600 долларов, которые он якобы собирался мне вернуть, но так и не вернул. Я ушел из приюта. Но так или иначе, я не хотел иметь отношения ни к нему, ни к приюту, ни к тому, чем занимается Ф.Мансуров. Сейчас это не имеет отношения к делу, факт, что я ушел из приюта и прекратил общение с Фаридом, после чего наши отношения испортились, а затем и прекратились.

Сначала, в конце июня мне подбросили одного щенка. И одна знакомая вдруг начала мне рассказывать о том, что видела во сне, как мне под дверь подбросили труп щенка. Мне показалось это странным, потому что она в точности описала собаку, которую подбросили мне под дверь. Потом она призналась, что это именно Фарид попросил ее рассказать мне об этом сне. Он знал, что я человек немного суеверный, и меня бы точно как минимум испугал труп собаки, подброшенный под дверь. И рассказанный мне внезапно такой сон похож на то, что на меня пытались давить психологически.

Через дней десять под дверью появилось уже несколько трупов собак, и у меня появились серьезные подозрения, что в этом замешан Фарид. К тому же, он не раз говорил о том, что на моем пути будут встречаться мертвые животные: собаки, кошки.

- Я хочу уточнить: Ваша знакомая видела сон?

- Скорее всего, она не видела никакой сон, просто должна была к месту рассказать об этом сне, чтобы сильнее напугать меня. А примерно через месяц, где-то в августе, работник Фарида, которого он тоже уволил, познакомился с Лалой Ниязовой. Она записала их беседу на диктофон (и эта запись есть). Так вот, этот работник рассказывал о том, что Фарид заставлял его расфасовывать трупы животных по пакетам и развозить по одному из адресов. Якобы кому-то живущему там он хотел отомстить. Но в итоге все эти собаки оказались у меня под дверью. А когда я заявил в полицию, мне сказали, что записи с камер стираются через каждые три месяца.

- То есть, Вы заявили в полицию не сразу, а спустя три месяца? Но почему?

- Потому что у меня не было доказательств, что это Фарид.

- Но их и сейчас нет. Но факт-то наличия собак под дверью был. Разве не логично было сразу пойти в полицию, чтобы увидеть, кто именно принес этих собак в Ваш подъезд?

- В принципе, логично. Но я был уверен, что на мое заявление не отреагируют, потому что заявлений на Фарида Мансурова было написано немало, и он каким-то образом всегда выходил сухим из воды. И я уверен, что трупы собак под моей дверью – его рук дело.

Там была одна собака с лишаем на боку, и я стал искать эту собаку. И нашел, где про эту собаку пишут, что она пристроена за границу. Я думаю, что это – факт. Кроме того, работник утверждал, что у Фарида есть тетрадь, в которой он пишет заклинания и прочее.

- Тамерлан, Вы понимаете, что все это – домыслы. Но если Вы подаете в полицию, нужны факты.

- Я не подаю ни на кого заявлений.

- От Вашего имени опубликовали видео, в котором обвиняют Фарида Мансурова.

- Я никого не просил публиковать видео, меня нет ни в одной из соцсетей. В свое время я действительно опубликовал этот видеоролик, но после этого я ушел из соцсетей. Что касается Фидан Алескеровой, повторю, я ее не знаю.

Вообще считаю, что обсуждать это сегодня нет смысла. Вся эта шумиха создана для соцсетей, чтобы еще раз поскандалить, вот и все. Что касается самого Фарида, я даже слышать о нем не хочу. Я прекрасно знаю, что он говорит обо мне за моей спиной, и в чем обвиняет. Хочу сказать, что его обвинения беспочвенны. А что касается денег, которые я забрал из кассы, уходя, то он мне еще остался должен. Да, счет приюта был на мое имя, но я вложил в него 2 тысячи манатов и 600 долларов, а забрал только 400 манатов, которые по праву принадлежали мне.

Когда я выставил видеоролик, я это сделал лишь с одной целью – дать понять самому Ф.Мансурову, что я знаю, что это сделал он.

Вообще скажу, что мне странно, что мой видеоролик опубликовали вновь, да еще без моего ведома. Думаю, что зоозащитнки так и будут продолжать обвинять друг друга, и вся эта канитель все равно ничем не закончится. А участвовать в разборках я сегодня не хочу, - заключил Тамерлан (фамилию он называть отказался).

В заключение хотим отметить, что мы готовы предоставить право высказаться самой Фидан Алескеровой, или тому, кто скрывается за этим именем в «Фейсбуке». Мы готовы предоставить ей право высказаться по этому поводу, разумеется, с приведением фактов и доказательств всех выдвинутых ею обвинений против Ф.Мансурова.

А до тех пор, все это является лишь клеветой.