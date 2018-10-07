Это было избиение цыпленка: жители Дагестана празднуют победу Нурмагомедова - ВИДЕО

Жители Дагестана празднуют победу российского бойца Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.

Бой, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229, завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя россиянин перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла непродолжительная драка.

Нурмагомедов вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Life.ru (@liferusport) 6 Окт 2018 в 10:19 PDT

«Это было избиение цыпленка: Хабиб, как и обещал, заставил Макгрегора ответить за слова. Он обещал вымотать его, а затем сдаться. И мы его с этим поздравляем», - сказал РИА Новости болельщик спортсмена Шамиль Магомедов.

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Многие болельщики приехали из других регионов, чтобы посмотреть прямую трансляцию боя в Махачкале.

«Мы приехали специально из Чечни, чтобы посмотреть с нашими братьями этот бой. И не пожалели об этом», - поделился своими впечатлениями болельщик из Чеченской республики Муслим Гамадаев.

По мнению махачкалинцев, такого масштаба боя в ближайшие годы мир не увидит.

«Это был накал. Без стеснения это был бой века. В ближайшие годы такого поединка мир не увидит», - сказал болельщик Мухаммад Ахмедов.

Победа Хабиба превратила центр Махачкалы в сплошную пробку, жители республики на улицах города скандируют имя Хабиба и танцуют лезгинку. К месту празднования стянуты подразделения полиции и ОМОНа.

«Хабиб подарил нам праздник, вы видите как радуется народ. Даже пусть ему не дадут этот пояс, он доказал всему миру как нужно отвечать за свои слова. Для нас он абсолютный чемпион», - рассказала РИА Новости учительница начальных классов Разият Алиева.

«Р-Спорт»