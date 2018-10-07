«Знаю, что отец накажет меня»: Нурмагомедов извинился за драку после боя с Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Конором МакГрегором принял участие на пресс-конференции, где сделал заявление по поводу инцидента, произошедшего после боя.

Напомним, что после боя Нурмагомедов спровоцировал массовую драку. Он перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. В этот момент в клетку вошел секундант Хабиба и боец UFC Зубайра Тухугов и начал драться с МакГрегором. В итоге, начала массовая драка с участием штабов двух спортсменов.

Глава UFC Дейн Уайт заявил, что инцидент расследуется Спортивной комиссией штата Невада, и Хабиб может быть дисквалифицирован и лишен титула.

«В первую очередь приношу извинения атлетической комиссии, - говорит Хабиб Нурмагомедов, - Все сейчас говорят о том, что я прыгнул за пределы октагона. Но они оскорбляли мою религию, мою семью, моего отца. Все знают, кто я. Я уже много лет тренируюсь в Калифорнии. Команда Конора выбрала не правильный путь. Но я заставил сдаться не только Конора, но и всю его команду. Люди не совсем понимают что происходит. Спорт основан на уважении, но сейчас все поменялось и пошло не в том русле. Я знаю, что отец накажет меня, когда я вернусь. Но я бесспорный чемпион UFC. Владимир Путин звонил ко мне и поздравил с победой. Я изменил все 6 октября. Ничего личного».

Теймур Максутов

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